Поставки в войска новейшего вооружения и техники исполнены в 2017 году на 97%



Ка-52 порой блистает своими незаурядными возможностями.

Источник: Министерство обороны РФ Ка-52 порой блистает своими незаурядными возможностями.Источник: Министерство обороны РФ

Отмечается также, что удалось довести оснащенность ВС современным вооружением и техникой почти до 60%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Государственный оборонный заказ по поставкам в войска новейшего вооружения и техники в 2017 году был исполнен на 97%. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Валерий Петров на расширенной коллеги Главной военной прокуратуры.

По его словам, в минувшем году "военные прокуроры совместно с территориальными органами прокуратуры, органами военного управления и военной контрразведки обеспечивали сопровождение государственных контрактов в рамках гособоронзаказа".

"Это позволило поставить в войска более 2 тыс. единиц вооружения и военной техники и довести оснащенность вооруженных сил современным вооружением и техникой почти до 60%, а также довести исполнение гособоронзаказа в этой части до уровня 97%", - сказал Петров.