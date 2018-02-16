Поставки в войска новейшего вооружения и техники исполнены в 2017 году на 97%
|
|
Ка-52 порой блистает своими незаурядными возможностями.
Источник: Министерство обороны РФ
Отмечается также, что удалось довести оснащенность ВС современным вооружением и техникой почти до 60%
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Государственный оборонный заказ по поставкам в войска новейшего вооружения и техники в 2017 году был исполнен на 97%. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Валерий Петров на расширенной коллеги Главной военной прокуратуры.
По его словам, в минувшем году "военные прокуроры совместно с территориальными органами прокуратуры, органами военного управления и военной контрразведки обеспечивали сопровождение государственных контрактов в рамках гособоронзаказа".
"Это позволило поставить в войска более 2 тыс. единиц вооружения и военной техники и довести оснащенность вооруженных сил современным вооружением и техникой почти до 60%, а также довести исполнение гособоронзаказа в этой части до уровня 97%", - сказал Петров.
|
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.02.2018 Москва формирует танковый кулак
19.02.2018 Новые расходы Airbus по программе военно-транспортного самолета А400М
19.02.2018 Военные прокуроры в 2017 году предотвратили ущерб при исполнении ГОЗ на 11 млрд рублей
19.02.2018 Шойгу проверит строительство военной инфраструктуры в Туве и Хакасии
16.02.2018 Вперед, навстречу авианосцу и танкерам: Ренат Мистахов покидает завод им. Горького
15.02.2018 Появились первые фото модернизированных ТОС-1А в частях ЦВО
14.02.2018 Калашникова возмутило отклонение проекта, защищающего предприятия ОПК
14.02.2018 На вооружение войск ЦВО поступил ротный комплект тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"