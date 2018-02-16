Военные прокуроры в 2017 году предотвратили ущерб при исполнении ГОЗ на 11 млрд рублей
|
|
Валерий Петров.
Источник: Общественная палата Российской Федерации
Всего было предотвращено более 12 тыс. нарушений закона при исполнении гособоронзаказа
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Военные прокуроры в 2017 году предотвратили ущерб при исполнении гособоронзаказа (ГОЗ) на 11 млрд рублей. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП), где в пятницу под председательством заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора РФ Валерия Петрова проходит расширенное заседание коллегии ГВП.
"В минувшем году военными прокурорами предотвращено более 12 тыс. нарушений закона при исполнении гособоронзаказа, ущерб от которых мог бы превысить 11 млрд рублей", - сообщили в ГВП.
Выступая накануне на расширенной коллеги Генпрокуратуры, президент России Владимир Путин поставил задачу внимательно отслеживать целевое расходование бюджетных средств на всех уровнях, в том числе при выполнении новой программы вооружения, а также при реализации других ключевых госпрограмм и строительстве крупнейших инфраструктурных объектов.
|
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.02.2018 Вперед, навстречу авианосцу и танкерам: Ренат Мистахов покидает завод им. Горького
12.02.2018 За океаном хотят ослабить Кремль и прихватить его оружейный рынок
08.02.2018 "Те, кто сегодня критикует Иран, будут бороться за него"
31.01.2018 "Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
30.01.2018 ОПК: объем госзаказа не снижен, но расслабляться не стоит
29.01.2018 "Гражданка" поможет нарастить производство в военное время"
26.01.2018 Путин обещал подумать, чтобы заменить службу в армии работой над гособоронзаказом
26.01.2018 В.Путин провел совещание по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК