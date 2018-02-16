Военные прокуроры в 2017 году предотвратили ущерб при исполнении ГОЗ на 11 млрд рублей



Валерий Петров.

Источник: Общественная палата Российской Федерации Валерий Петров.Источник: Общественная палата Российской Федерации

Всего было предотвращено более 12 тыс. нарушений закона при исполнении гособоронзаказа

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Военные прокуроры в 2017 году предотвратили ущерб при исполнении гособоронзаказа (ГОЗ) на 11 млрд рублей. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП), где в пятницу под председательством заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора РФ Валерия Петрова проходит расширенное заседание коллегии ГВП.

"В минувшем году военными прокурорами предотвращено более 12 тыс. нарушений закона при исполнении гособоронзаказа, ущерб от которых мог бы превысить 11 млрд рублей", - сообщили в ГВП.

Выступая накануне на расширенной коллеги Генпрокуратуры, президент России Владимир Путин поставил задачу внимательно отслеживать целевое расходование бюджетных средств на всех уровнях, в том числе при выполнении новой программы вооружения, а также при реализации других ключевых госпрограмм и строительстве крупнейших инфраструктурных объектов.