СМИ: первая партия российских танков Т-90С доставлена в Ирак
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Экипаж команды из Индии на танке Т-90С во время международного конкурса "Танковый биатлон".
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС
Официального подтверждения этой информации из Багдада и Москвы не поступало
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Ирак получил первую партию российских танков Т-90С.
Как сообщил в пятницу новостной портал Erem news со ссылкой на источник в минобороны Ирака, боевые машины поступят в войска в ближайшие дни.
|Первые доставленные в Ирак танки Т-90С российского производства, 15.02.2018.
|Источник: al-sura.com
По имеющейся информации, партия техники прибыла в южный порт Умм-Каср 15 февраля и была транспортирована в Багдад. Число боевых машин, доставленных в Ирак, не раскрывается. Согласно контракту, РФ поставит в арабскую страну 73 машины этой модификации. Как утверждает источник портала, иракские ранее военные уже прошли подготовку по эксплуатации танков Т-90С.
Официального подтверждения из Багдада и Москвы пока не поступало.
Т-90С - экспортный вариант танка Т-90. Он имеет мощное вооружение, современную систему управления огнем, надежную броневую защиту и высокую маневренность, предназначен для борьбы в любое время суток и в различных природно- климатических условиях с танками, самоходными орудиями и другими бронированными объектами.
|Первые доставленные в Ирак танки Т-90С российского производства, 15.02.2018.
|Источник: al-sura.com
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16.02.2018
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