СМИ: первая партия российских танков Т-90С доставлена в Ирак



Экипаж команды из Индии на танке Т-90С во время международного конкурса "Танковый биатлон".

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС Экипаж команды из Индии на танке Т-90С во время международного конкурса "Танковый биатлон".Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Официального подтверждения этой информации из Багдада и Москвы не поступало

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Ирак получил первую партию российских танков Т-90С.

Как сообщил в пятницу новостной портал Erem news со ссылкой на источник в минобороны Ирака, боевые машины поступят в войска в ближайшие дни.

Первые доставленные в Ирак танки Т-90С российского производства, 15.02.2018. Источник: al-sura.com

По имеющейся информации, партия техники прибыла в южный порт Умм-Каср 15 февраля и была транспортирована в Багдад. Число боевых машин, доставленных в Ирак, не раскрывается. Согласно контракту, РФ поставит в арабскую страну 73 машины этой модификации. Как утверждает источник портала, иракские ранее военные уже прошли подготовку по эксплуатации танков Т-90С.

Официального подтверждения из Багдада и Москвы пока не поступало.

Т-90С - экспортный вариант танка Т-90. Он имеет мощное вооружение, современную систему управления огнем, надежную броневую защиту и высокую маневренность, предназначен для борьбы в любое время суток и в различных природно- климатических условиях с танками, самоходными орудиями и другими бронированными объектами.