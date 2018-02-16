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Мировой рекорд по эксплуатации ядерной установки на ледоколе побит на атомоходе "Вайгач"

19.02.2018 ТАСС 73 0
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Вайгач
Атомный ледокол Вайгач.
Источник: http://www.korabli.eu/

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2008 году

МУРМАНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Атомоход "Вайгач" побил мировой рекорд по длительности эксплуатации ядерной энергетической установки атомного ледокола. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба предприятия "Атомфлот".

"Шестнадцатого февраля 2018 года ледокол "Вайгач" побил рекорд по длительности эксплуатации ядерной энергетической установки, достигнутый атомным ледоколом "Арктика" в августе 2008 года. Новый рекорд составил 177,205 тыс. часов (прежнее значение - 177,204 тыс. часов)", - говорится в сообщении.

Это стало возможным благодаря тому, что в 2017 году специалисты "Росатомфлота" совместно с конструкторским бюро АО "ОКБМ Африкантов" завершили работы по продлению срока эксплуатации ядерных энергетических установок атомных ледоколов "Вайгач" и "Таймыр". Сроки работы установок получили научное обоснование и продлены до 200 тыс. часов. Это позволило исключить возникновение "ледовой паузы" (периода нехватки действующих ледоколов из-за окончания срока работы старых и отсутствия новых судов - прим. ТАСС).

При этом первоначальный ресурс ядерной энергетической установки атомных ледоколов "Вайгач" и "Таймыр" не превышал 100 тыс. часов. Таким образом, срок вырос вдвое. "Эта работа позволяет предприятию эффективно использовать в эксплуатации четыре атомных ледокола", - отметили в компании.

Атомный ледокол "Вайгач (тип "Таймыр" введен в эксплуатация в 1990 году. Его длина 151,8 м, ширина - 29,2 м, водоизмещение 21 тыс. т., мощность главной установки - 50 тыс. л. с.
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Вайгач АЛ
ЛК-60Я
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