Мировой рекорд по эксплуатации ядерной установки на ледоколе побит на атомоходе "Вайгач"



Атомный ледокол Вайгач.

Источник: http://www.korabli.eu/ Атомный ледокол Вайгач.Источник: http://www.korabli.eu/

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2008 году

МУРМАНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Атомоход "Вайгач" побил мировой рекорд по длительности эксплуатации ядерной энергетической установки атомного ледокола. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба предприятия "Атомфлот".

"Шестнадцатого февраля 2018 года ледокол "Вайгач" побил рекорд по длительности эксплуатации ядерной энергетической установки, достигнутый атомным ледоколом "Арктика" в августе 2008 года. Новый рекорд составил 177,205 тыс. часов (прежнее значение - 177,204 тыс. часов)", - говорится в сообщении.

Это стало возможным благодаря тому, что в 2017 году специалисты "Росатомфлота" совместно с конструкторским бюро АО "ОКБМ Африкантов" завершили работы по продлению срока эксплуатации ядерных энергетических установок атомных ледоколов "Вайгач" и "Таймыр". Сроки работы установок получили научное обоснование и продлены до 200 тыс. часов. Это позволило исключить возникновение "ледовой паузы" (периода нехватки действующих ледоколов из-за окончания срока работы старых и отсутствия новых судов - прим. ТАСС).

При этом первоначальный ресурс ядерной энергетической установки атомных ледоколов "Вайгач" и "Таймыр" не превышал 100 тыс. часов. Таким образом, срок вырос вдвое. "Эта работа позволяет предприятию эффективно использовать в эксплуатации четыре атомных ледокола", - отметили в компании.

Атомный ледокол "Вайгач (тип "Таймыр" введен в эксплуатация в 1990 году. Его длина 151,8 м, ширина - 29,2 м, водоизмещение 21 тыс. т., мощность главной установки - 50 тыс. л. с.