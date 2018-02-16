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Холдинг "Вертолеты России" передал Минобороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства КВЗ

19.02.2018 ЦАМТО 45 0
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Вертолет Ми-8МТВ-5 (МИ-17В-5). Архивное фото
Вертолет Ми-8МТВ-5 (МИ-17В-5). Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 16 февраля. Холдинг "Вертолеты России" передал Министерству обороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода.

Первые машины уже прибыли к месту постоянной дисклокации на аэродром Упрун (Челябинская область) и в воинскую часть, расположенную в Мурманской области. До конца месяца авиабаза в Упруне получит еще несколько вертолетов Ми-8МТВ-5-1.

В Челябинской области машины будут обслуживать подразделения поисково-спасательного отряда Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода используются для поиска в районах казахстанской степи приземлившихся космонавтов.

Вертолеты Ми-8МТВ-5-1, направленные в Мурманскую область, будут нести службу в Арктическом регионе.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1, поставляющийся различным силовым структурам России, относится к семейству Ми-8/17. Вертолет Ми-8МТВ-5-1 предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 т. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Вертолет оборудован современными комплексами связи. За многолетнюю эксплуатацию вертолет Ми-8МТВ-5-1 доказал, что успешно справляется с задачами в любых климатических условиях и по праву является достойным представителем среди вертолетов данного класса, сообщает пресс-служба АО "Вертолеты России".
16.02.2018
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Вертолеты России
КВЗ
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
ЦПК Гагарина
Проекты
Арктика

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