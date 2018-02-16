Бельгия присоединилась к проекту совместной закупки многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT



Первый построенный для ВВС Франции самолет-заправщик Airbus A330 MRTT Phénix (серийный номер 1735, временная испанская регистрация ЕС-330, ранее имел французскую регистрацию F-WWCK) в первом полете после переоборудования. Самолет еще неокрашен. Хетафе (Мадрид), 07.09.2017.

Источник: Pablo Cabellos / Airbus Первый построенный для ВВС Франции самолет-заправщик Airbus A330 MRTT Phénix (серийный номер 1735, временная испанская регистрация ЕС-330, ранее имел французскую регистрацию F-WWCK) в первом полете после переоборудования. Самолет еще неокрашен. Хетафе (Мадрид), 07.09.2017.Источник: Pablo Cabellos / Airbus

ЦАМТО, 16 февраля. МО Бельгии 14 февраля объявило о подписании меморандума о взаимопонимании, в соответствии с которым Брюссель официально присоединился к программе создания многонационального парка транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet).

Ранее Бельгия участвовала в этой программе в качестве наблюдателя. Официальное присоединение Брюсселя к проекту позволит разместить заказ на поставку дополнительного самолета A-330 MRTT.

Как сообщал ЦАМТО, проект MMF был инициирован Европейским оборонным агентством (EDA) в 2011 году. Реализация программы связана с недостатком современных самолетов-заправщиков на вооружении ВВС европейских государств. Нидерланды, Польша и Норвегия приняли решение начать подготовку к проведению с Airbus Defence & Space переговоров по закупке A-330 MRTT в декабре 2014 года, однако впоследствии Норвегия и Польша решили временно отказаться от вхождения в число участников проекта.

В июле 2016 года МО Нидерландов официально уведомило парламент страны о подписании с Люксембургом меморандума о взаимопонимании, предусматривающего реализацию проекта совместной закупки A-330 MRTT. С Airbus Defence & Space было подписано соглашение, предполагающее поставку первых двух самолетов. Оно включало опционы на поставку 6 дополнительных A-330 MRTT после присоединения к проекту других стран.

Проект приобретения реализуется через Европейское оборонное агентство (EDA) и Организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement). После завершения приобретения за эксплуатацию самолетов будет отвечать Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA – NATO Support and Procurement Agency).

В феврале 2017 года декларацию о намерении присоединиться к программе подписали Министерства обороны Бельгии, Германии и Норвегии. В конце сентября 2017 года Airbus Defence & Space получила от OCCAR, действующей от имени NSPA, заказ на поставку 5 дополнительных A-330 MRTT, закупка которых будет финансироваться Германией и Норвегией. Соглашение содержало опцион на поставку четырех дополнительных самолетов в случае присоединения к группе других государств. Договор также включал два года начальной поддержки.

В конце декабря 2017 года Минобороны Бельгии подтвердило, что Совет министров страны 22 декабря решил выделить 258 млн. евро для участия в проекте создания парка транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF. Принятое Бельгией решение увеличит общее число заказанных самолетов с 7 до 8 ед.

Таким образом, на текущий момент программа MMF финансируется пятью государствами, которые будут обладать эксклюзивными правами на применение самолетов, находящихся в распоряжении НАТО. Самолеты будут выполнены в конфигурации для дозаправки в воздухе всех существующих и перспективных истребителей (F-35, "Рафаль" и "Тайфун"). Кроме того, они будут использоваться для пассажирских и грузовых перевозок, а также медицинской эвакуации. Поставка первых семи самолетов будет выполнена в течение 2020-2022 гг. Восьмой самолет предполагается поставить к 2025 году. Все самолеты, закупленные по программе MMF, будут базироваться на основной авиабазе в Эйндховене (Нидерланды) и оперативной авиабазе в Кельне (Германия).