На полигоне Капустин Яр успешно выполнены боевые пуски из арктических ЗРК "Тор-М2ДТ"
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ЗРК «Тор-М2ДТ» на подготовке к параду 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Источник: http://sadko.biz/
ЦАМТО, 16 февраля. На полигоне Капустин Яр 15 февраля были успешно завершены стрельбовые испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ", разработанного на шасси двухзвенного тягача для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера.
Стрельбы производились для оценки точности наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью.
Боевая стрельба выполнялась одной боевой машиной в сложной мишенной обстановке, в условиях помех, одновременно по двум, находящимся в воздухе мишеням, имитирующим крылатые ракеты.
Комплексу предстоит пройти климатические испытания и проверку возможности перевозки изделия воздушным транспортом. По завершении государственных испытаний и принятии на вооружение поставка первого дивизионного комплекта будет произведена в одно из соединений Северного флота.
Личному составу зенитного ракетного дивизиона предстоит пройти переучивание, провести боевое слаживание и выполнить боевые стыковочные стрельбы.
После успешного проведения всех указанных мероприятий дивизион будет готов к выполнению задач по предназначению в сложных условиях Арктики и Крайнего Севера, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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16.02.2018
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