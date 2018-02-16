На полигоне Капустин Яр успешно выполнены боевые пуски из арктических ЗРК "Тор-М2ДТ"



ЗРК «Тор-М2ДТ» на подготовке к параду 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: http://sadko.biz/ ЗРК «Тор-М2ДТ» на подготовке к параду 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Источник: http://sadko.biz/

ЦАМТО, 16 февраля. На полигоне Капустин Яр 15 февраля были успешно завершены стрельбовые испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ", разработанного на шасси двухзвенного тягача для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера.

Стрельбы производились для оценки точности наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью.

Боевая стрельба выполнялась одной боевой машиной в сложной мишенной обстановке, в условиях помех, одновременно по двум, находящимся в воздухе мишеням, имитирующим крылатые ракеты.

Комплексу предстоит пройти климатические испытания и проверку возможности перевозки изделия воздушным транспортом. По завершении государственных испытаний и принятии на вооружение поставка первого дивизионного комплекта будет произведена в одно из соединений Северного флота.

Личному составу зенитного ракетного дивизиона предстоит пройти переучивание, провести боевое слаживание и выполнить боевые стыковочные стрельбы.

После успешного проведения всех указанных мероприятий дивизион будет готов к выполнению задач по предназначению в сложных условиях Арктики и Крайнего Севера, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.