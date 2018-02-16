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Командующий Северным флотом выступил в Госдуме с докладом о деятельности в Арктике

19.02.2018 ЦАМТО 60 0
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Арктический трилистник
Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 16 февраля. Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов выступил в Государственной Думе Российской Федерации с докладом о социально-экономических аспектах деятельности Северного флота в Арктическом регионе.

Данный доклад был озвучен в рамках парламентских слушаний на тему: "О совершенствовании мер государственной поддержки социально-экономического развития Севера, Арктики и Дальнего Востока".

Как отметил в своем докладе Н.Евменов, "Северный флот во взаимодействии с федеральными и местными органами исполнительной власти способствует развитию Северного морского пути, полярных портов двойного назначения, проводя гидрографические и океанографические исследования в интересах мореплавания в арктических морях, осуществляя метеорологическое и навигационное обеспечение переходов кораблей и судов".

Командующий Северным флотом ознакомил депутатов Государственной Думы с планами развития арктического объединенного стратегического командования, рассказал о деятельности Северного флота по защите государственных интересов России в Арктике.

Н.Евменов акцентировал внимание на том, что "в этом году на архипелаге Земля Франца-Иосифа и на Новосибирских островах завершается строительство уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий, которые впоследствии будут иметь большое значение для освоения арктических территорий".

Командующий Северным флотом также озвучил планы социального развития арктических гарнизонов, коснулся вопросов социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, развития спорта, культурно-досуговой и военно-исторической работы, рассказал о деятельности флота по экологической очистке Арктики, сообщает пресс-служба Северного флота.
16.02.2018
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Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ

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