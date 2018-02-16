Россия должна отдать захваченные в Крыму корабли, предварительно отремонтировав



Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму.

Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму.Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Российская Федерация должна отдать захваченный в Крыму флот через суд, предварительно отремонтировав. Такую позицию высказал бывший и. о. министра обороны Украины Михаил Коваль во время допроса по делу о государственной измене экс-президента-беглеца Виктора Януковича.

В ответ на вопрос со стороны защиты Януковича о том, почему Украина отказалась получить остаток кораблей из Крыма, Коваль высказал мнение, что это правильное решение.

"Есть такое понятие - международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед Гаагским судом за это ответить. Смотрите, "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздерибанили все наши корабли. И мы сейчас как люди, которые себя не уважают, станем на колени перед ними и будем забирать? Нет", - заявил Коваль. Он резюмировал: "Через суд отдадут отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе".

112.ua, Украина