В США стартовал новый эксперимент по имитации полета на Марс



Проект дома на Марсе.

Источник: Ferrari / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com Проект дома на Марсе.Источник: Ferrari / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Двое мужчин и две женщины проведут в изоляции восемь месяцев

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новый изоляционный эксперимент, имитирующий условия полета на Марс, стартовал в Соединенных Штатах.

Организует его уже в шестой по счету раз Университет штата Гавайи, а финансирует Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Все как планировалось"

Как сообщила корреспондент ТАСС по телефону с места событий научный руководитель этой серии экспериментов Ким Бинстед, реализация очередного такого проекта началась в четверг на Гавайях с небольшой задержкой. По словам Бинстед, предполагалось, что отсчет времени в рамках эксперимента пойдет с 17:30 по местному времени (06:30 пятницы мск), однако в реальности случилось примерно 10-минутное опоздание. На вопрос о том, прошла ли процедура начала эксперимента без проблем, ученая ответила: "Да, все как планировалось".

Состав участников

Участие в эксперименте принимают четыре человека. По свидетельству Университета штата Гавайи, на этот раз сформировался "самый интернациональный экипаж". В него вошли двое мужчин (уроженцы Республики Корея и Шотландии, являющиеся по профессии один преподавателем экономики в Университете штата Техас, а второй - астрофизиком), а также две женщины (гражданки Австралии и Словакии, популяризатор науки и астробиолог). Они теперь находятся в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, отдаленно напоминающего пейзаж Марса, в котором должны провести изоляции от внешнего мира восемь месяцев.

На участие в этом эксперименте, как рассказывала ранее корреспонденту ТАСС Бинстед, претендовали и россияне. "Я, увы, не могу разглашать детали, касающиеся процесса отбора. Могу лишь сказать, что мы были счастливы видеть нескольких россиян в числе высококвалифицированных претендентов на участие в новом эксперименте", - заявила Бинстед.

Эксперты из NASA и Университета штата Гавайи рассчитывают, что изоляционные эксперименты, идущие на Мауна-Лоа, помогут подготовить первый полет человека на Марс, который США надеются осуществить в 2030-е годы. Ученые решают за счет этой серии экспериментов медицинские и психологические проблемы, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в долгое путешествие в дальний космос.

В этих целях участники экспериментов на Гавайях реализуют достаточно сложную программу научных исследований, находясь под постоянным наблюдением. Ученые следят за своими подопечными с помощью телекамер, установленных внутри комплекса, и различных датчиков, закрепленных на их теле.

Жилищем участников эксперимента является двухэтажное здание общей площадью 111,5 кв. м, находящееся на высоте 2,6 км над уровнем моря. Оно имеет форму купола высотой 7 метров, а его диаметр составляет 12 метров. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором - маленькие спальные комнаты. Купол является полупрозрачным и негерметичным.

Наружу - лишь в скафандрах

Наружу участники эксперимента выходят, чтобы взять образцы грунта и провести геологические исследования, только в космических скафандрах. Физических контактов с людьми за пределами комплекса у них нет. едят они исключительно "космическую" - замороженную, сублимированную и консервированную пищу. Радиосвязь между участниками эксперимента и их кураторами осуществляется с 20-минутной задержкой - именно столько времени требуется на прохождение сигнала между Землей и Марсом.