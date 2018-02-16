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Ученые: отправленный в космос спорткар Илона Маска может вернуться на Землю

19.02.2018 ТАСС 54 0
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Источник: © SpaceX via Getty Images

Сейчас автомобиль находится на эллиптической орбите Солнца

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Спортивный автомобиль Tesla Roadster, который был отправлен в космос на прошлой неделе при старте новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, в конечном счете может вернуться к Земле и сгореть в ее атмосфере. Об этом сообщил в четверг американский интернет-портал Space.com.

В материале приводятся результаты расчетов международной группы ученых. Они с помощью компьютерной модели составили прогноз относительно того, что произойдет с автомобилем в течение следующих 3 млн лет.

Исследователи пришли к выводу, что за 1 млн лет Tesla Roadster с вероятностью 6% вернется на Землю. Есть также шанс в 2,5%, что автомобиль сблизится с Венерой. В обоих случаях машина сгорит в атмосфере планет.

По мнению ученых, в более долгосрочной перспективе автомобиль наверняка окажется в атмосфере Земли или Венеры. Исследователи полагают, что Tesla Roadster будет находиться в космосе, скорее всего, не больше нескольких десятков миллионов лет, хотя с полной уверенностью это предсказать невозможно. Как отмечает Space.com, в настоящее время машина находится на эллиптической орбите Солнца.

Автомобиль, входивший в личную коллекцию главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, был использован в качестве полезной нагрузки при запуске Falcon Heavy 6 февраля. За рулем машины размещен манекен в космическом скафандре, а на приборной панели размещена надпись "Без паники!". Оказавшись в космосе, машина перемещалась в направлении Марса.

Перед запуском ракеты Маск отметил, что решил отправить в полет Tesla Roadster без какой-то особой цели. "Для этого нет никакого конкретного повода. Это делается просто так и чтобы вызвать интерес у общественности", - пояснил он. Обычно при испытаниях новой ракеты в качестве нагрузки используют бетонные блоки или куски металла, констатировал бизнесмен, отметив, что считает это очень скучным. Маск добавил, что машина показалась сотрудникам SpaceX "наиболее подходящим для этого предметом".
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
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SpaceX
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Персоны
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Проекты
Falcon РН
ИТ
Марс

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