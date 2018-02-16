Ученые: отправленный в космос спорткар Илона Маска может вернуться на Землю



Источник: © SpaceX via Getty Images Источник: © SpaceX via Getty Images

Сейчас автомобиль находится на эллиптической орбите Солнца

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Спортивный автомобиль Tesla Roadster, который был отправлен в космос на прошлой неделе при старте новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, в конечном счете может вернуться к Земле и сгореть в ее атмосфере. Об этом сообщил в четверг американский интернет-портал Space.com.

В материале приводятся результаты расчетов международной группы ученых. Они с помощью компьютерной модели составили прогноз относительно того, что произойдет с автомобилем в течение следующих 3 млн лет.

Исследователи пришли к выводу, что за 1 млн лет Tesla Roadster с вероятностью 6% вернется на Землю. Есть также шанс в 2,5%, что автомобиль сблизится с Венерой. В обоих случаях машина сгорит в атмосфере планет.

По мнению ученых, в более долгосрочной перспективе автомобиль наверняка окажется в атмосфере Земли или Венеры. Исследователи полагают, что Tesla Roadster будет находиться в космосе, скорее всего, не больше нескольких десятков миллионов лет, хотя с полной уверенностью это предсказать невозможно. Как отмечает Space.com, в настоящее время машина находится на эллиптической орбите Солнца.

Автомобиль, входивший в личную коллекцию главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, был использован в качестве полезной нагрузки при запуске Falcon Heavy 6 февраля. За рулем машины размещен манекен в космическом скафандре, а на приборной панели размещена надпись "Без паники!". Оказавшись в космосе, машина перемещалась в направлении Марса.

Перед запуском ракеты Маск отметил, что решил отправить в полет Tesla Roadster без какой-то особой цели. "Для этого нет никакого конкретного повода. Это делается просто так и чтобы вызвать интерес у общественности", - пояснил он. Обычно при испытаниях новой ракеты в качестве нагрузки используют бетонные блоки или куски металла, констатировал бизнесмен, отметив, что считает это очень скучным. Маск добавил, что машина показалась сотрудникам SpaceX "наиболее подходящим для этого предметом".