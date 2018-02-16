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Около 700 мотострелков в Самарской области уничтожили укрепрайон условных боевиков

19.02.2018 ТАСС 39 0
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Источник: http://www.kbm.ru/

Тактические учения прошли на Рощинском полигоне

ТАСС, 16 февраля. Около 700 военнослужащих мотострелкового соединения 2-й общевойсковой армии в рамках тактических учений, прошедших в Самарской области, уничтожили условных боевиков. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"На Рощинском полигоне в Самарской области прошли тактические учения мотострелкового соединения Второй общевойсковой армии, во время которых военнослужащие отработали освобождение укрепленного района и уничтожение условного незаконного вооруженного формирования", - отметили там.

В маневрах приняли участие около 700 военнослужащих и свыше 100 единиц техники. "Тактические группы отработали блокировку района, нанесли точечное огневое поражение, провели маневренное наступление. Действия наступающих подразделений поддерживали расчеты беспилотной авиации и артиллерии", - уточнили в пресс-службе.
16.02.2018
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принадлежат ТАСС
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