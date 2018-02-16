Mail.Ru Group готова включить созданный Ростехом образ "солдата будущего" в игру Warface
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Источник: © Пресс-служба Ростеха
В свою очередь в госкорпорации подтвердили возможность использования концепта экипировки в видеоиграх
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Компания Mail.Ru Group, глобальный издатель онлайн-шутера Warface, выразила готовность интегрировать в свою игру образ "солдата будущего", созданного дизайнерами Ростеха. Об этом ТАСС сообщил в пятницу руководитель игрового направления Mail.Ru Group Василий Магурян.
"Образ и элементы амуниции данного прототипа вполне подходят для нашей игры, действия которой разворачиваются на стыке настоящего и недалекого будущего. Экзоскелет, интерактивный шлем, бронезащита, противоминная обувь, автоматические жгуты для перетягивания при ранениях - все это только на первый взгляд кажется футуристичным. Но, как мы видим, костюм уже существует в виде реального прототипа, а скоро станет частью экипировки военных. Данный образ полностью укладывается в концепцию Warface, и мы рассматриваем возможность его появления в нашей игре" - сказал Магурян.
В свою очередь в госкорпорации подтвердили возможность использования концепта экипировки в видеоиграх.
Ранее в Ростехе сообщили, что набор элементов экипировки "солдата будущего" - с точки зрения функциональности, а не дизайна - будет аналогичным компьютерной игре: шлем, защита, передовые средства связи и навигации, боевой "обвес".
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16.02.2018
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