КРЭТ будет развивать инфраструктуру электрических зарядных станций по всей России
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Электрозаправка.
Источник: https://www.techcult.ru/
Концерн Радиоэлектронные технологии (входит в Госкорпорацию Ростех), Администрация Краснодарского края и компания «Каршеринг Руссия» (Делимобиль) подписали трехстороннее соглашение о развитии электротранспортной инфраструктуры на территории Краснодарского края. Документ был подписан 16 февраля в рамках Российского Инвестиционного Форума в Сочи. Соглашение даст старт пилотному проекту по развитию всероссийской сети электрических зарядных станций для автомобилей в рамках глобальной стратегии Госкорпорации Ростех.
«Сегодня Ростех реализует масштабную программу по развитию электрических зарядных станций по всей стране, – прокомментировал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов. – Зарядные станции проходят пилотную эксплуатацию в различных климатических зонах: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте – мы рассчитываем, что эти регионы вслед за Краснодарским краем присоединятся к нашей глобальной программе».
Согласно трехстороннему соглашению, «КРЭТ» планирует развернуть сеть зарядных станций «ФОРА» на территории региона и обеспечить ее операционное управление и предоставление услуг по зарядке электромобилей. Компания «Делимобиль» планирует обеспечить проект изначальным автопарком электромобилей для запуска проекта электрокаршеринга на территории Краснодарского края.
«Участие в данном проекте полностью соответствует стратегии ГК Ростех и КРЭТ, направленной на увеличение до 2025 года доли гражданской продукции до 50%, - отметил заместитель генерального директора КРЭТ Максим Моторин. - У заправок ФОРА есть важное конкурентное преимущество – по сопоставимой, а, зачастую, и более низкой цене, мы предлагаем самое высокое качество, и, что самое главное, российского производства. Сегодня наши зарядки проходят опытную эксплуатацию в разных климатических зонах – в северных регионах и на юге. Данное соглашение для нашего концерна является отправной точкой для развития инфраструктуры электрозарядных станций в Краснодаре и других регионах России. Кроме того, в перспективе мы планируем выйти на рынки Беларуси и Казахстана».
Инфраструктура электрозарядных станций будет развернута как в закрытых для доступа автомобилей с двигателем внутреннего сгорания «зеленых зонах» и природно-парковых территориях, так и на дорогах общего пользования в городах и населенных пунктах Краснодарского края.
В ближайшее время КРЭТ планирует реализацию аналогичных проектов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
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16.02.2018
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