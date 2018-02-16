На ОНПП «Технология» введен новый участок механической обработки крупногабаритных изделий из композитных материалов



Многоцелевой обрабатывающий центр с числовым программным управлением BR+ XL20000.

Источник: https://technologiya.ru/ Многоцелевой обрабатывающий центр с числовым программным управлением BR+ XL20000.Источник: https://technologiya.ru/

На новом производственном участке ОНПП «Технология» (входит в Холдинг «РТ-Химкомпозит», Госкорпорация Ростех) запущен не имеющий аналогов в России многоцелевой обрабатывающий центр с числовым программным управлением, предназначенный для изготовления оснастки и обработки с высокой точностью изделий из полимерных композиционных и других материалов.

Расположенный в новом просторном цехе участок механической обработки и уникальное оборудование введены в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники в России» (ФЦП «РГАТ»). Участок, оснащенный передовым оборудованием, будет решать задачи по обеспечению серийного выпуска крупногабаритных элементов конструкций из полимерных композиционных материалов для перспективного российского пассажирского лайнера МС-21 и других образцов современной авиационной техники. Уникальная высокопроизводительная пятикоординатная установка позволит с высокой точностью обрабатывать изделия длиной до 20 метров шириной до 3 метров.

Многоцелевой обрабатывающий центр с числовым программным управлением BR+ XL20000 в работе. Источник: https://technologiya.ru/

«Такого оборудования нет ни у кого в стране. Наш обрабатывающий центр способен работать с 20-метровыми изделиями, достаточно сказать, что длина крыла передового отечественного лайнера МС-21 — 19 метров. Имеющиеся компетенции и производственные мощности дают нам широкие возможности для производства уникальной продукции», — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин наблюдает за работой многоцелевого обрабатывающего центра с числовым программным управлением BR+ XL20000. Источник: https://technologiya.ru/

ОНПП «Технология» является признанным центром компетенций в области разработки и выпуска крупногабаритных агрегатов и конструкций из полимерных композиционных материалов. В конце 2017 года предприятие приступило к серийному производству углепластиковых конструкций кессонов киля и стабилизатора для авиалайнера МС-21 в рамках контракта на поставку пяти комплектов силовых элементов хвостового оперения, заключенного с Корпорацией «Иркут».