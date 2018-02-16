«КАМАЗ», Правительство Ульяновской области и Фонд развития моногородов подписали Меморандум о сотрудничестве



г. Димитровград в Ульяновской области с высоты птичьего полета.

Источник: http://livejournal.com/zdorovs/ г. Димитровград в Ульяновской области с высоты птичьего полета.Источник: http://livejournal.com/zdorovs/

Меморандум о сотрудничестве в области поддержки и развития моногорода Димитровграда подписали 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, глава Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов. Документ был подписан в присутствии министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

В соответствии с меморандумом стороны намерены координировать усилия в сфере реализации политики по поддержке г. Димитровграда Ульяновской области, создания наиболее благоприятных условий для инвестирования капитала, способствующего развитию экономики моногорода.

«Имея в активах Камский индустриальный парк «Мастер» как успешный пример работы в аналогичном направлении, «КАМАЗ» располагает достаточным опытом и потенциалом, чтобы оказать содействие в развитии экономики моногорода Димитровграда и создании благоприятного инвестиционного климата, – прокомментировал подписание генеральный директор компании Сергей Когогин. – Уверен, что при поддержке партнёров инновационный подход и наработки «КАМАЗа» станут хорошей основой для нового совместного проекта».

Деятельность партнёров будет направлена на диверсификацию экономики Димитровграда, появление новых рабочих мест, создание благоприятных условий для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Димитровграда, улучшение качества городской среды. Будут разработаны и реализованы совместные инструменты консультационной, методической и финансовой поддержки инвестиционных проектов, а также мер государственной поддержки моногорода. Представители сторон войдут в состав рабочих групп, которые планируется создать в Димитровграде для реализации программ комплексного развития.

«В лице «КАМАЗа» Ульяновская область получит крупного и надёжного экономического партнёра, расширит компетенции в сфере автомобилестроения и создания индустриальных парков. Совместно мы будем формировать благоприятные условия для возрождения моногорода за счёт привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест для его жителей. Со своей стороны, Ульяновская область окажет инвестору содействие, обеспечив создание необходимой инфраструктуры – строительство автомобильной дороги, благоустройство территории, прилегающей к Димитровградскому автоагрегатному заводу. Для этих целей планируется дополнительно привлечь средства Фонда развития моногородов в рамках действующих программ», – отметил губернатор Сергей Морозов.

В рамках встречи стороны обсудили первый этап сотрудничества: проект по созданию в моногороде Димитровграде на площадке Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) индустриального парка нового формата по типу действующего в г.Набережные Челны Камского индустриального парка «Мастер».

Предполагается, что реализацией проекта со стороны ПАО «КАМАЗ» займётся его дочерняя структура АО «Камский индустриальный парк «Мастер» (КИП «Мастер»), со стороны Ульяновской области – Корпорация развития региона. В настоящее время достигнута договоренность о передаче корпуса Димитровградского автоагрегатного завода общей площадью 150 тысяч квадратных метров, где планируется сформировать производственные и офисные помещения. В названии парка также отразится его локация – Димитровградский индустриальный парк «Мастер» (ДИП «Мастер»). Индустриальный парк будет широкопрофильным. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 750 млн. рублей. В перспективе речь идёт о возможностях размещения на территории парка не менее семи компаний и создании свыше 700 новых рабочих мест для жителей моногорода.