В порту Владивостока загорелся большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота



Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников".

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников".Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Пожар возник на большом противолодочном корабле (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в порту Владивостока. Факт возгорания ТАСС подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю.

"Да, такой факт есть, но мы оказываем только взаимодействие", - сказал ТАСС представитель пресс-службы.

В Морском спасательно-координационном центре Владивостока сообщили, что пожар произошел на с большом противолодочном корабле (БПК) "Маршал Шапошников". С корабля эвакуировали более 100 членов экипажа. Жертв и пострадавших нет.

"Пожар на БПК "Шапошников" (БПК "Маршал Шапошников" - прим. ТАСС). В 10:04 местного времени (03:04 мск) вызов поступил, в 10:10 пришло 11 единиц техники, 48 пожарных, в это же время началась разведка и локализация пожара. В 10:30 вывели 106 человек экипажа, возгорание в машинно-котельном отделении, тушение пожара в процессе, площадь неизвестна. Жертв, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что корабль стоит на ремонте у причала "Дальзавода" во Владивостоке.

Получить комментарий пресс-службы Тихоокеанского флота или Восточного военного округа ТАСС не удалось.

"Маршал Шапошников"

БПК "Маршал Шапошников" назван в честь маршала Советского Союза Бориса Шапошникова - российского и советского военачальника. Корабль был заложен в 1983 году на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду в январе 1985 года, 30 декабря 1985 года его ввели в строй, а 2 февраля 1986 года зачислили в состав Тихоокеанского флота. С 14 июля 1988 года по 13 февраля 1989 года нес службу в Персидском заливе, провел 41 судно в 19 конвоях.

"Маршал Шапошников" участвовал в эвакуации советских граждан из Эфиопии с заходами в Абу-Даби и Аден в 1990 году, а в мае 2010 года экипаж корабля освободил танкер "Московский университет", захваченный сомалийскими пиратами в 500 милях от побережья Сомали. С ноября 2012 года по март 2013 года корабль участвовал в международной операции по борьбе с пиратством в Индийском океане, а в 2014 году нес службу в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2008 году во время сентябрьских морских артиллерийских учений в Японском море из-за утечки утечки топлива в машинном отделении корабля произошел пожар, в результате которого погибли два матроса. Корабль отбуксировали во Владивосток. В марте 2009 года после ремонта вновь введен в состав сил постоянной готовности. В 2016 году корабль встал на ремонт и модернизацию в центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке.