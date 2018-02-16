Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В порту Владивостока загорелся большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота

19.02.2018 ТАСС 54 0
0
Понравилась новость?
 0
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников"
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Пожар возник на большом противолодочном корабле (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в порту Владивостока. Факт возгорания ТАСС подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю.

"Да, такой факт есть, но мы оказываем только взаимодействие", - сказал ТАСС представитель пресс-службы.

В Морском спасательно-координационном центре Владивостока сообщили, что пожар произошел на с большом противолодочном корабле (БПК) "Маршал Шапошников". С корабля эвакуировали более 100 членов экипажа. Жертв и пострадавших нет. 

"Пожар на БПК "Шапошников" (БПК "Маршал Шапошников" - прим. ТАСС). В 10:04 местного времени (03:04 мск) вызов поступил, в 10:10 пришло 11 единиц техники, 48 пожарных, в это же время началась разведка и локализация пожара. В 10:30 вывели 106 человек экипажа, возгорание в машинно-котельном отделении, тушение пожара в процессе, площадь неизвестна. Жертв, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что корабль стоит на ремонте у причала "Дальзавода" во Владивостоке.

Получить комментарий пресс-службы Тихоокеанского флота или Восточного военного округа ТАСС не удалось.

"Маршал Шапошников"

БПК "Маршал Шапошников" назван в честь маршала Советского Союза Бориса Шапошникова - российского и советского военачальника. Корабль был заложен в 1983 году на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду в январе 1985 года, 30 декабря 1985 года его ввели в строй, а 2 февраля 1986 года зачислили в состав Тихоокеанского флота. С 14 июля 1988 года по 13 февраля 1989 года нес службу в Персидском заливе, провел 41 судно в 19 конвоях.

"Маршал Шапошников" участвовал в эвакуации советских граждан из Эфиопии с заходами в Абу-Даби и Аден в 1990 году, а в мае 2010 года экипаж корабля освободил танкер "Московский университет", захваченный сомалийскими пиратами в 500 милях от побережья Сомали. С ноября 2012 года по март 2013 года корабль участвовал в международной операции по борьбе с пиратством в Индийском океане, а в 2014 году нес службу в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2008 году во время сентябрьских морских артиллерийских учений в Японском море из-за утечки утечки топлива в машинном отделении корабля произошел пожар, в результате которого погибли два матроса. Корабль отбуксировали во Владивосток. В марте 2009 года после ремонта вновь введен в состав сил постоянной готовности. В 2016 году корабль встал на ремонт и модернизацию в центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке.
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Мали
ОАЭ
Россия
Сомали
Эфиопия
Япония
Компании
Дальзавод
Минoбороны РФ
МЧС
Янтарь ПСЗ
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 01:07
  • 3
Что купит Пентагон в 2019 году
  • 18.02 23:52
  • 1
Крылатая ракета Х-101 показала высокие характеристики на испытаниях в Сирии
  • 18.02 22:40
  • 12
НАТО никогда не признает присоединения Крыма к России, будет обсуждать этот вопрос с Москвой при любой возможности - источник в альянсе
  • 18.02 20:38
  • 88
Самоволка: российские наемники погибли за курдскую нефть
  • 18.02 19:03
  • 6275
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.02 18:34
  • 58
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 18.02 17:34
  • 8
"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
  • 18.02 17:34
  • 4
Никитин: оптимальное сочетание цены и качества должно стать главным в диверсификации ОПК
  • 18.02 17:16
  • 2
Глава "Вертолетов России": "Аллигатор" глубоко модернизируют
  • 18.02 15:57
  • 2
Нужен ли НАТО «балтийский балласт»?
  • 18.02 15:04
  • 11
Танковый провал: без "абрамскапута"- Т-95 Россия потеряла 10 лет
  • 18.02 14:49
  • 2
JASSM-ER поступила на вооружение F-15E Strike Eagle
  • 18.02 13:57
  • 9
Есть положительные результаты в разработке штатного боеприпаса для новейшего танка Т-14
  • 18.02 13:47
  • 16
"Корова" на автопилоте. Что известно о новом тяжелом вертолете Ми-26Т2В
  • 18.02 12:52
  • 1
Уничтожение беспилотника модулем "Арбалет" показали на видео
другие обсуждаемые темы