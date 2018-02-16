Шойгу: руководство Тувы выдержит темп строительства военной инфраструктуры в республике



Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Глава Минобороны также назвал одной из важнейших задач обустройство личного состава 55-й отдельной мотострелковой бригады

КЫЗЫЛ /Республика Тыва/, 16 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассчитывает, что руководство Тувы выдержит темп строительства военной инфраструктуры на территории республики.

"Надеюсь, что тот темп, который взят по строительству, по размещению войск будет продолжен", - сказал министр в пятницу в ходе рабочей встречи с главой Тувы - председателем правительства республики Шолбаном Кара-оолом.

Одной из важнейших задач министр назвал обустройство личного состава 55-й отдельной мотострелковой бригады (горная), которая была сформирована в соответствии с решением министра обороны в ноябре 2015 года с местом дислокации в Кызыле. "Важнейшая задача - размещение бригады, равно как и семей военнослужащих. Это касается и жилья, и трудоустройства, и детских садов, и школ", - сказал Шойгу.

Встреча в кадетском училище

Министр также отметил, что Кызылское президентское кадетское училище (КПКУ), в стенах которого проходила встреча, "позволяет давать самый высокий уровень образования, позволяет надеяться на то, что в этом учебном заведении воспитывается будущее республики, будущее страны". Шойгу напомнил, что этот образовательный комплекс, где учатся и мальчики, и девочки, - одно из довузовских образовательных учреждений, развитию сети которых руководство страны уделяет большое внимание. В настоящее время оно объединяет 29 учебных заведений.

"В соответствии с поручением верховного главнокомандующего за последние пять лет в стране создано девять президентских училищ, в которых обучается порядка трех тысяч воспитанников. Без преувеличения эти училища являются лучшими не только в стране, но и мире", - сказал Шойгу. При этом министр отметил, что поступить в эти образовательные центры "могут ребята из всех уголков страны и получить там блестящее образование".

КПКУ было открыто в Сибирском федеральном округе в 2014 году. За это время училище показало положительную динамику развития по всем направлениям деятельности. Здесь современная учебно-материальная база, комфортные бытовые условия и возможность заниматься спортом. В ходе рабочей поездки Шойгу передал хоккейной команде училища комплект клюшек со своими автографами.

С детьми в училище работают около 140 педагогов. Средняя зарплата в КПКУ порядка 80 тыс. рублей. В 2017 году при поступлении в училище конкурс у мальчиков составил семь человек на место, у девочек - почти в два раза больше. Это самые высокие показатели среди довузовских учебных заведений Минобороны РФ.