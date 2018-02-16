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Завершены заводские испытания нового многоцелевого истребителя МиГ-35

19.02.2018 ТАСС 39 0
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Многофункциональный истребитель МиГ-35
Многофункциональный истребитель МиГ-35.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко отметил, что самолет позволяет использовать "весь спектр существующего и перспективного российского и зарубежного вооружения"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" завершила заводские испытания нового многоцелевого истребителя МиГ-35, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Завершены заводские испытания многофункционального истребителя МиГ-35, произведенного в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Акт о завершении испытаний подписан в декабре 2017 года", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в РСК "МиГ", в ходе испытаний были проверены бортовое радиоэлектронное оборудование, прицельно-навигационный комплекс, радиолокационная станция, двигатели и другие системы самолета. Работа проводилась в течение 2017 года при участии летчиков-испытателей Минобороны РФ.

Как отметил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко, слова которого приводит пресс-служба, "МиГ-35 по своим боевым возможностям, объему и эффективности решаемых задач, соотношению цена - качество сегодня является совершенной боевой машиной для действий в условиях вооруженных конфликтов высокой интенсивности".

"Самолет позволяет использовать весь спектр существующего и перспективного российского и зарубежного вооружения, в том числе предназначенного для тяжелых истребителей", - добавил Тарасенко.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Как сообщил в четверг президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в кулуарах Российского инвестиционного форума, контракт на поставку ВКС России истребителей МиГ-35 может быть подписан в этом году.
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-35
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