В Узбекистане российские военные поделились опытом борьбы с террористами



Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.

Источник: ru.sputniknews-uz.com Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.Источник: ru.sputniknews-uz.com

ТАШКЕНТ, 16 фев - РИА Новости. Делегация Вооруженных сил России поделилась опытом борьбы с террористическими группировками в Сирии с преподавателями и слушателями Академии ВС Узбекистана, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Минобороны республики.

По данным пресс-службы, российскую делегацию возглавил командующий Центральным военным округом (ЦВО), генерал-лейтенант Александр Лапин. Российские военные накануне ознакомились с историей Академии и процессом подготовки офицеров командного звена тактического, оперативного и стратегического уровня.

"В ходе визита представители российской делегации охотно ответили на интересующие курсантов и слушателей академии вопросы. Профессорско-преподавательский состав академии получил возможность ознакомиться с опытом Вооруженных сил Российской Федерации по борьбе с международным терроризмом в Сирии", - говорится в сообщении.

Академия ВС Узбекистана активизирует взаимовыгодное сотрудничество с ведущими зарубежными военными вузами с целью широкого обмена опытом с передовыми зарубежными армиями, отметили в Минобороны республики.

В начале февраля начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев выступил в Академии ВС Узбекистана с докладом об опыте модернизации вооружения и военной техники и подготовке личного состава в России.

В октябре 2017 года после многолетнего перерыва на полигоне "Фориш" в Джизакской области Узбекистана успешно прошли российско-узбекские учения, где отрабатывались методы и навыки ликвидации незаконных вооруженных формирований в труднодоступной горной местности. В них были задействованы более 400 военнослужащих горно-стрелковой бригады Юго-Западного особого военного округа Минобороны Узбекистана и российского горного мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Туве.