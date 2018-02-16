Военные из России и Белоруссии провели совместные учения ВВС и ПВО
|
|
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России Запад-2017. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Вопросы охраны западной границы Союзного государства Белоруссии и России в воздушном пространстве отработали военнослужащие ВВС и войск ПВО двух стран во время совместной штабной тренировки, сообщается на сайте белорусского министерства обороны.
"В ВВС и войсках ПВО завершилась совместная штабная тренировка (проходила в Белоруссии с 13 февраля по 15 февраля - ред.). В мероприятии приняли участие военнослужащие ВВС и войск ПВО и оперативная группа 6й армии ВВС и ПВО Западного округа Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе тренировки были отработаны вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции региональной группировки войск двух стран, перебазирования авиации ВКС РФ на аэродромы Белоруссии. Кроме того, отработано управление подчиненными соединениями и воинскими частями, входящими в состав единой региональной системы ПВО, а также охрана западной границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках участия в оборонительной операции региональной группировки войск.
"Во время планирования применения группировки войск был учтен опыт российских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что "результаты проведенной тренировки подтвердили высокую выучку военнослужащих обеих стран и слаженность совместных действий по управлению войсками".
|
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.02.2018 Северный Кавказ укрепили дивизиями
19.02.2018 У российских десантников появилось около 20 новых площадок приземления
19.02.2018 Шведский институт оборонных исследований: НАТО не сможет защитить Прибалтику от России
19.02.2018 Около 700 мотострелков в Самарской области уничтожили укрепрайон условных боевиков
19.02.2018 В порту Владивостока загорелся большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота
19.02.2018 Шойгу проверит строительство военной инфраструктуры в Туве и Хакасии
19.02.2018 Шойгу: руководство Тувы выдержит темп строительства военной инфраструктуры в республике
19.02.2018 В Узбекистане российские военные поделились опытом борьбы с террористами