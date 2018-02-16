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Военные из России и Белоруссии провели совместные учения ВВС и ПВО

19.02.2018 РИА Новости 52 0
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Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России Запад-2017. Архивное фото
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России Запад-2017. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Вопросы охраны западной границы Союзного государства Белоруссии и России в воздушном пространстве отработали военнослужащие ВВС и войск ПВО двух стран во время совместной штабной тренировки, сообщается на сайте белорусского министерства обороны.

"В ВВС и войсках ПВО завершилась совместная штабная тренировка (проходила в Белоруссии с 13 февраля по 15 февраля - ред.). В мероприятии приняли участие военнослужащие ВВС и войск ПВО и оперативная группа 6й армии ВВС и ПВО Западного округа Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе тренировки были отработаны вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции региональной группировки войск двух стран, перебазирования авиации ВКС РФ на аэродромы Белоруссии. Кроме того, отработано управление подчиненными соединениями и воинскими частями, входящими в состав единой региональной системы ПВО, а также охрана западной границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках участия в оборонительной операции региональной группировки войск.

"Во время планирования применения группировки войск был учтен опыт российских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что "результаты проведенной тренировки подтвердили высокую выучку военнослужащих обеих стран и слаженность совместных действий по управлению войсками".
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Белоруссия
Россия
Сирия
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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