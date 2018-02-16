Показатель наплаванности в ВМФ вырос в два раза за последние пять лет
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Во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За последние пять лет показатель наплаванности в ВМФ РФ вырос в два раза, а среднее время выполнения задач экипажами подводных лодок и кораблей в море возросло почти на треть, пишет газета "Красная звезда" со ссылкой на главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева.
"Только за последние пять лет показатель наплаванности в объединениях и соединениях ВМФ вырос в два раза, а среднее время выполнения задач экипажами подводных лодок и кораблей в море возросло почти на треть", - приводит газета слова главнокомандующего.
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16.02.2018
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