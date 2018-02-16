Показатель наплаванности в ВМФ вырос в два раза за последние пять лет



Во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За последние пять лет показатель наплаванности в ВМФ РФ вырос в два раза, а среднее время выполнения задач экипажами подводных лодок и кораблей в море возросло почти на треть, пишет газета "Красная звезда" со ссылкой на главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева.

"Только за последние пять лет показатель наплаванности в объединениях и соединениях ВМФ вырос в два раза, а среднее время выполнения задач экипажами подводных лодок и кораблей в море возросло почти на треть", - приводит газета слова главнокомандующего.