Главком ВМФ рассказал об оснащении береговых войск современной техникой



Военнослужащий морской пехоты береговых войск ВМФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Военнослужащий морской пехоты береговых войск ВМФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уровень оснащения самой современной техникой береговых подразделений Военно-морского флота РФ достиг 96% благодаря ракетным комплексам "Бал" и "Бастион", заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

"За последние несколько лет переоснащение береговых воиск ВМФ на ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" позволило нам довести уровень оснащения современнои техникои до 96%", - отметил он в интервью газете "Красная Звезда".

Кроме того, по его словам, на вооружение десантно-штурмовых и разведывательных подразделений и частеи береговых воиск своевременно поступают новые образцы парашютных систем, что способствует качественному проведению воздушно-десантнои подготовки.