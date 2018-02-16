Главком ВМФ рассказал об оснащении береговых войск современной техникой
|
|
Военнослужащий морской пехоты береговых войск ВМФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уровень оснащения самой современной техникой береговых подразделений Военно-морского флота РФ достиг 96% благодаря ракетным комплексам "Бал" и "Бастион", заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.
"За последние несколько лет переоснащение береговых воиск ВМФ на ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" позволило нам довести уровень оснащения современнои техникои до 96%", - отметил он в интервью газете "Красная Звезда".
Кроме того, по его словам, на вооружение десантно-штурмовых и разведывательных подразделений и частеи береговых воиск своевременно поступают новые образцы парашютных систем, что способствует качественному проведению воздушно-десантнои подготовки.
|
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.02.2018 Владимир Королев: в течение последних пяти лет был заложен фундамент развития ВМФ РФ по всем направлениям
19.02.2018 Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
12.02.2018 Флот снова оказался в падчерицах
07.02.2018 Отличникам – по "Калашникову"
05.02.2018 Песков переадресовал в правительство вопрос об авиации ВКС на Итурупе
02.02.2018 Единый день приёмки военной продукции
02.02.2018 Авиация ВКС России будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп
01.02.2018 Министр обороны России провел Единый день приемки военной продукции