В Адыгее артиллеристы нанесли массированный удар по объектам "противника"
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Самоходная артиллерийская установка Мста-С. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Брага
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. Артиллеристы соединения Южного военного округа выполнили массированный огневой удар по наступающему условному противнику на полигоне Майкопский в Адыгее, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Расчеты боевых машин провели стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность до 15 километров из самоходных гаубиц "Мста-С", реактивных систем залпового огня "Ураган", минометов "Сани", - сказал он.
Особое внимание во время стрельбы было уделено работе по взаимодействию с расчетами беспилотников, а также отработке действий командиров при принятии решения на огневое поражение целей с учетом особенностей местности и корректировке огня артиллерии с учётом поступающих разведданных о местонахождении военной техники и живой силы условного противника.
В стрельбах приняли участие более 200 военнослужащих и было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.
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16.02.2018
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