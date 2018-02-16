Источник рассказал, в каких воинских частях оставят смартфоны
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Призыв на военную службу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Мордасов
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ограничение использования смартфонами в Вооруженных силах не затронет рядовой состав обычных воинских частей, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что Минобороны России давно запретило использование смартфонов в подразделениях, имеющих отношение к боевым действиям в Сирии, вопрос распространения с марта этих правил на другие подразделения изучается.
"В обычных воинских частях ВС РФ сотовыми (не смартфонами) разрешено пользоваться даже рядовому составу (солдатам), но в специально установленное время и в специально выделенных местах для звонков родственникам и девушкам", - сказал он.
Будущие ограничения на пользование сотовой связью данного регламента не касаются, уточнил собеседник агентства.
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16.02.2018
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