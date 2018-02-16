Командующий 2-й общевойсковой армией проверил офицеров в полевых условиях



Сборы командиров батальонов 2-й общевойсковой армии на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

Источник: ЦВО Сборы командиров батальонов 2-й общевойсковой армии на Тоцком полигоне в Оренбургской области.Источник: ЦВО

Командующий 2-й общевойсковой армией Герой России генерал-майор Рустам Мурадов провел сборы с командирами батальонов на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

Сборы проходили в течение недели. Офицеры сдавали зачеты по тактической, инженерной, технической и другим видам подготовки, выполняли нормативы по стрельбе из танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2, а также из стрелкового оружия.

На полигоне также были проведены ряд показных занятий, на которых командующий довел до офицеров новые директивы начальника Генерального штаба РФ и указания командующего войсками Центрального военного округа.