Командующий 2-й общевойсковой армией проверил офицеров в полевых условиях
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Сборы командиров батальонов 2-й общевойсковой армии на Тоцком полигоне в Оренбургской области.
Источник: ЦВО
Командующий 2-й общевойсковой армией Герой России генерал-майор Рустам Мурадов провел сборы с командирами батальонов на Тоцком полигоне в Оренбургской области.
Сборы проходили в течение недели. Офицеры сдавали зачеты по тактической, инженерной, технической и другим видам подготовки, выполняли нормативы по стрельбе из танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2, а также из стрелкового оружия.
На полигоне также были проведены ряд показных занятий, на которых командующий довел до офицеров новые директивы начальника Генерального штаба РФ и указания командующего войсками Центрального военного округа.
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16.02.2018
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