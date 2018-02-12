Не все жители Польши хотят быть мишенью для «Искандеров»



Комплектная поставка ОТРК «Искандер-М» ОАО «НПК «КБМ» Министерству Обороны России.

Источник: http://www.kbm.ru/ Комплектная поставка ОТРК «Искандер-М» ОАО «НПК «КБМ» Министерству Обороны России.Источник: http://www.kbm.ru/

Похоже, что сообщение о размещении в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в Польше вызвало не только шок, но и панику, что, в свою очередь, может привести к расколу всей Польши на отдельные государства.

В частности, «Союз людей силезской национальности», который на протяжении десятилетий ведет борьбу с властями Польши о предоставлении польской Силезии автономии с последующим выходом из состава государства, обратился к послу Российской Федерации в Польше, чтобы он передал президенту Владимиру Путину их обращение.

Ниже приводим полную часть данного письма:

Ваше Превосходительство

Посол Российской Федерации

в Польше

В связи с публикациями в СМИ о размещении российской армией в Калининградской области оперативно-тактических ракет «Искандер-М», способных нести ядерные боевые части, от имени «Союза людей силезской национальности» обращаемся к Вашему Превосходительству передать властям Российской Федерации нашу просьбу по возможности не направлять данные ракеты в сторону Силезии.

Как наверняка известно Вашему Превосходительству, часть Верхней Силезии вопреки своей воле, по решению Лиги Наций, в 1921 году была передана Польше. В 1945 году часть Верхней Силезии и вся Нижняя Силезия в рамках временного управления была включена в состав Польской Народной Республики. В 1990 году Польша и ФРГ подписали договор о признании границ обоих государств, но это было сделано без консультаций с жителями, проживающими на временных польских территориях. Кроме того, власти Польши ликвидировали существующую в те годы автономию на территории Верхней Силезии.

История отношений силезцев и россиян имеет весьма печальные моменты. Силезцы воевали на стороне гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и, как следствие, были причастны к гибели и геноциду не только русских, но и многих других народов уже бывшего СССР. В памяти силезцев останется депортация нескольких десятков тысяч немцев и силезцев на каторжные работы в СССР, откуда немногие вернулись обратно. Знаем, что такое решение было принято на встрече «Большой четверки» (СССР, США, Великобритания и Франция). Несмотря на то, что СМИ не стараются вспоминать этот факт, но мы его помним, когда президент Российской Федерации Борис Ельцин и Государственная дума принесли свои официальные извинения за этот тяжелый период.

В 2000 году, когда господин президент Российской Федерации Владимир Путин находился с визитом в Польше, представители силезского народа обратились к нему с просьбой возместить российской стороной рабский труд силезцев. Тогда мы услышали от Путина готовность выполнить нашу просьбу. К нашему сожалению, дела силезцев представляет польское государство, которое на протяжении десятка лет не желает их разрешить.

Во время отмечания 70-й годовщины начала польско-немецкой войны в 1939 году, которая стала впоследствии Второй мировой войной, мы, силезцы, выступили с протестом против фальшивой интерпретации истории Польшей. Мы заявили, что Польша и гитлеровская Германия тесно сотрудничали до самого последнего момента. Также в 2008 году мы осудили агрессию Грузии на Южную Осетию, что вызвало неудовольствие всей Польши. Мы также протестовали, когда польские власти закрыли российскую часть выставки на территории концентрационного лагеря в Освенциме.

Мы надеемся, что Ваше Превосходительство передаст нашу просьбу руководству Российской Федерации, чтобы в своих действиях она помнила о том, что силезцы не являются поляками. Помнила о том, что силезцы не имеют ничего общего с антироссийской и русофобской политикой польской власти.

Жизнь с постоянной угрозой перед ядерным ударом не является хорошим вариантом, поэтому просим российское руководство не направлять ракеты с ядерными боеголовками в сторону Силезии.

Руководители «Союза людей силезской национальности»

Рудольф Колодзейчик

Анджей Рочнок

Добавим, что недавно Высший суд Польши отклонил иск общественной организации «Движение за автономию Силезии», в котором выдвигалось требование признать силезцев в качестве отдельного народа со своей культурой и традициями.

Николай Астровский