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Россия обменяет Су-35 на каучук и пальмовое масло

16.02.2018 Российская газета 39 0
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Самолет Су-35
Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

Россия подписала контракт на поставку Индонезии 11 истребителей Су-35, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Джакарте.

По местному законодательству поставка современной авиатехники увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.

- Это означает, что мы берем на себя обязательство закупить определенные национальные товары. Индонезия может поставить каучук, пальмовое масло и другие предметы традиционного экспорта. Эти вопросы согласовываются, - рассказал агентству ранее директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Сумма сделки 1,14 миллиарда долларов, встречные поставки национальных товаров покроют половину стоимости истребителей.

Контракт на поставку Су-35 подписан несмотря на сильное давление США, отметил военный блог. В ходе визита в Джакарту главы Пентагона Джеймся Мэттиса руководству Индонезии дали понять, что в случае покупки российского оружия страна может столкнуться с эмбарго на поставку американской военной техники, как это произошло в 1997 году. Одновременно была предложена партия истребителей F-16.


Антон Валагин
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
F-16
Су-35
Компании
Ростех

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