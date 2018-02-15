Россия обменяет Су-35 на каучук и пальмовое масло
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Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
Россия подписала контракт на поставку Индонезии 11 истребителей Су-35, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Джакарте.
По местному законодательству поставка современной авиатехники увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.
- Это означает, что мы берем на себя обязательство закупить определенные национальные товары. Индонезия может поставить каучук, пальмовое масло и другие предметы традиционного экспорта. Эти вопросы согласовываются, - рассказал агентству ранее директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.
Сумма сделки 1,14 миллиарда долларов, встречные поставки национальных товаров покроют половину стоимости истребителей.
Контракт на поставку Су-35 подписан несмотря на сильное давление США, отметил военный блог. В ходе визита в Джакарту главы Пентагона Джеймся Мэттиса руководству Индонезии дали понять, что в случае покупки российского оружия страна может столкнуться с эмбарго на поставку американской военной техники, как это произошло в 1997 году. Одновременно была предложена партия истребителей F-16.
Антон Валагин
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15.02.2018
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