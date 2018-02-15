Remington — банкрот, но это не конец



Remington — старейший американский производитель оружия.

Источник: remington.com Remington — старейший американский производитель оружия.Источник: remington.com

Один из крупнейших американских производителей оружия объявил о своём банкротстве. Вчера, 14 февраля, информационное агентство REUTERS сообщило о том, что компания Remington Outdoor Company Inc начала процедуру реструктуризации.

"Сложная ситуация в индустрии делает сегодняшнее соглашение разумным. Я уверен, что эта перегруппировка станет для Remington гарантией дальнейшей работы в качестве сильной компании и национального наследия", — заявил председатель совета директоров компании Джеймс Гайслер.

На сегодняшний день долги компании достигли $950 млн. Руководство Remington заявило, что если бы компания не провела процедуру банкротства, то до конца года её задолженность превысила бы $1 млрд. Реструктуризация позволит компании снизить объём задолженности примерно на $700 млн, а также увеличить капитализацию ряда подразделений на $145 млн.

Компания заявила, что продолжит работу в обычном режиме и будет осуществлять выплаты сотрудникам и торговым партнёрам, а также клиентскую поддержку и сервис. В настоящее время Remington принадлежит инвестиционному фонду Cerberus Capital Management, однако, по данным CNN, после окончания реструктуризации компания сменит владельца.