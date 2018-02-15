Египетский спецназ выбрал российский АК-103

Бойцы египетского батальона специального назначения "Сайка" ("Молния") вооружились российскими автоматами АК-103. Фото бойцов с таким оружием во время боевой операции против террористов на Синае появились в Сети.

Известно, что еще со времен тесного сотрудничества Египта с СССР в этой стране было налажено производство АК-47 и АКМ. Однако, по всей видимости, вооруженным силам в настоящее время понадобилось более современная и в то же время надежная и привычная автоматическая винтовка.

https://twitter.com/mahmouedgamal44

АК-103 является экспортной версией АК-74М, адаптированной под советский патрон 7,6239 мм. В версии АК-103-2 автомат имеет доработанный ударно-спусковой механизм, позволяющий вести стрельбу короткими очередями по 3 патрона.

В версии АК-103-3 он оснащается планкой Пикатинни на ствольной коробке и нижней части цевья для установки дополнительного оборудования, а также имеет дополнительную кнопку предохранителя.

В остальном автомат сопоставим своими характеристиками с базовой версией АК-74М - полная длина 943 мм, масса без патронов - 3,6 кг, прицельная дальность с открытыми прицелом - 1 километр, передает "РГ-Сила"