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Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли

16.02.2018 Военное обозрение 40 0
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Военные корабли ВМС Украины
Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя, январь 2018.
Источник: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их. С таким заявлением в четверг, 15 февраля, выступил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова Михаил Коваль.

Заявление прозвучало во время допроса по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районному суде Киева. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Есть такое понятие — Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить. (...) Смотрите, [десантный корабль] "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет!

— заявил Коваль.

Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе

— резюмировал он.

22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал трюком предложение России передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. По его словам, никаких соответствующих дипломатических нот Украина не получала.
15.02.2018
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Страны
Россия
Украина

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