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"Ростех": экипировка "солдата будущего" засекречена, она не может быть показана публично

16.02.2018 Интерфакс-АВН 51 0
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Ратник
Боевая экипировка "Ратник".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - В РФ ведётся разработка экипировки "солдата будущего", но ее вид засекречен, заявили в госкорпорации "Ростех".

"Реальная экипировка, которая сейчас создается, является секретной - мы не имеем права ее демонстрировать", - заявил "Интерфаксу" в четверг представитель госкорпорации.

13 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с концепцией экипировки будущего. Пользователи соцсетей усмотрели в фотографии схожесть с одной из компьютерных игр и заявили о возможном плагиате. На фотографии Д.Рогозина указывалось, что разработку экипировки ведут предприятия "Ростеха".

"Опубликованные изображения - старые, они были сделаны еще в 2012 году. Это лишь иллюстрация, не имеющая ничего общего с настоящим обликом "солдата будущего". Но однозначно можно сказать, что набор ее элементов с точки зрения функциональности, а не дизайна, будет аналогичным компьютерной игре: шлем, защита, передовые средства связи и навигации, боевой "обвес", - заявили в "Ростехе".

28 января глава Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Дмитрий Семизоров в интервью "Интерфаксу" заявил, что научно-исследовательская работа по новому поколению боевой экипировки "Ратник" завершена.

"В настоящее время завершена научно-исследовательская работа по определению требований к боевой индивидуальной экипировке третьего поколения для военнослужащих", - сказал Д.Семизоров.

"Материалы научно-исследовательской работы представлены заказчику (министерству обороны РФ). Сейчас институт готовится к проведению опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию такого комплекта. Решение об открытии конкретных ОКР будет принимать министерство обороны, руководствуясь государственной программой вооружения", - добавил он.

В состав экипировки "Ратник" входят системы поражения, защиты, жизнеобеспечения, энергообеспечения, связи и передачи данных.

Ранее главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков сообщил, что российские военные могут получить "Ратник-3" уже к 2023 году.
15.02.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
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