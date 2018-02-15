Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Срисованного с игры российского солдата будущего объяснили стремлением к идеалу

16.02.2018 Lenta.ru 43 0
0
Понравилась новость?
 0
Солдат будущего
Российский солдат будущего и герой игры Tom Clancy’s Ghost Recon.
Источник: @March3llo

Сходство образа российского солдата будущего с героем игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier объясняется "стремлением к общему идеалу", сообщили РБК в госкорпорации "Ростех".

"Говоря упрощенно: образ солдат будущего, которые мы видим сегодня в фантастике, — это тот идеал, к которому движутся сегодня абсолютно все и который в перспективе будет воплощен не в компьютерной 3D-графике, а в реальности", — цитирует издание заявление компании.

Госкорпорация не считает, что в этой ситуации речь идет о плагиате. По мнению "Ростеха", экипировка солдата, над которой работают разные люди по всему миру, решает одинаковые задачи: "Исходя из этого сформировался устойчивый набор элементов экипировки, который повторяется не только в военных разработках, но и в компьютерных играх, фантастических фильмах".

На схожесть концепта российского солдата будущего с героем шутера российские интернет-пользователи обратили внимание 15 февраля, саму концепцию представили 13 февраля. Как отметили юзеры, в концепте "Ростеха" использованы очень похожие поза, экипировка, очки и оружие персонажа Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier.
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.02 01:00
  • 4
"Корова" на автопилоте. Что известно о новом тяжелом вертолете Ми-26Т2В
  • 16.02 00:54
  • 39
Иран надеется, что Россия как можно скорее решит вопрос о поставке SSJ-100
  • 16.02 00:17
  • 13
Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего
  • 15.02 23:32
  • 1
Вертолеты Ми-24 под Калининградом уничтожили колонны техники и укрепления "противника"
  • 15.02 23:04
  • 1
Путин демонстрирует силу
  • 15.02 22:42
  • 1
Источник: делегация РФ вернулась из Индонезии, но контракта на поставку Су-35 пока нет
  • 15.02 22:31
  • 5
РКК «Энергия» предупредила о скором конце монополии России в космосе
  • 15.02 21:31
  • 4
Британские военные рассказали о способных "остановить Россию" танках
  • 15.02 21:27
  • 2
Шаманов высказался за государственное регулирование частных военных компаний
  • 15.02 20:39
  • 25
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 15.02 20:38
  • 18
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 15.02 20:18
  • 8
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 15.02 19:43
  • 67
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 15.02 18:48
  • 6265
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.02 17:47
  • 3
Шутки плохи: Украине посоветовали не трогать МиГи
другие обсуждаемые темы