Срисованного с игры российского солдата будущего объяснили стремлением к идеалу
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Российский солдат будущего и герой игры Tom Clancy’s Ghost Recon.
Источник: @March3llo
Сходство образа российского солдата будущего с героем игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier объясняется "стремлением к общему идеалу", сообщили РБК в госкорпорации "Ростех".
"Говоря упрощенно: образ солдат будущего, которые мы видим сегодня в фантастике, — это тот идеал, к которому движутся сегодня абсолютно все и который в перспективе будет воплощен не в компьютерной 3D-графике, а в реальности", — цитирует издание заявление компании.
Госкорпорация не считает, что в этой ситуации речь идет о плагиате. По мнению "Ростеха", экипировка солдата, над которой работают разные люди по всему миру, решает одинаковые задачи: "Исходя из этого сформировался устойчивый набор элементов экипировки, который повторяется не только в военных разработках, но и в компьютерных играх, фантастических фильмах".
На схожесть концепта российского солдата будущего с героем шутера российские интернет-пользователи обратили внимание 15 февраля, саму концепцию представили 13 февраля. Как отметили юзеры, в концепте "Ростеха" использованы очень похожие поза, экипировка, очки и оружие персонажа Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier.
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15.02.2018
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