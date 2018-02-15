Страны НАТО договорились создать "военный Шенген"
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Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды.
Источник: © AFP 2018 / ANP/Robin van Lonkhuijsen
БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости, Александр Шишло. Министры обороны стран - членов НАТО договорились создать подобие "военного Шенгена" в европейских границах Североатлантического альянса, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Брюсселе.
Накануне министры обороны стран альянса согласовали это предложение на встрече в Брюсселе. Главы оборонных ведомств одобрили учреждение командного штаба по переброске сил в Европе.
Первым эту идею выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он заявил, что союзнические войска и военная техника должны перемещаться "столь же быстро, как и мигранты".
По словам Ходжеса, сейчас получение разрешений для перемещения войск и вооружений представляет собой "удивительно сложный процесс в ряде стран". К примеру, переброска американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.
Затем это предложение поддержали ряд стран, в том числе Литва, Эстония и Нидерланды.
При этом наблюдатели указывают на ряд инфраструктурных проблем для передислоцирования войск: дороги и мосты в странах Евросоюза потенциально не рассчитаны на вес тяжелой военной техники, туннели недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания военной авиации.
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15.02.2018
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