Страны НАТО договорились создать "военный Шенген"



Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды.

Источник: © AFP 2018 / ANP/Robin van Lonkhuijsen Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды.Источник: © AFP 2018 / ANP/Robin van Lonkhuijsen

БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости, Александр Шишло. Министры обороны стран - членов НАТО договорились создать подобие "военного Шенгена" в европейских границах Североатлантического альянса, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Брюсселе.

Накануне министры обороны стран альянса согласовали это предложение на встрече в Брюсселе. Главы оборонных ведомств одобрили учреждение командного штаба по переброске сил в Европе.

Первым эту идею выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он заявил, что союзнические войска и военная техника должны перемещаться "столь же быстро, как и мигранты".

По словам Ходжеса, сейчас получение разрешений для перемещения войск и вооружений представляет собой "удивительно сложный процесс в ряде стран". К примеру, переброска американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.

Затем это предложение поддержали ряд стран, в том числе Литва, Эстония и Нидерланды.

При этом наблюдатели указывают на ряд инфраструктурных проблем для передислоцирования войск: дороги и мосты в странах Евросоюза потенциально не рассчитаны на вес тяжелой военной техники, туннели недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания военной авиации.