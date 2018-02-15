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МО РФ: ракеты для комплексов "Ярс" Козельской дивизии планируется поставить в 2018 году

16.02.2018 ТАСС 37 0
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Ракетный комплекс "Ярс
Ракетный комплекс "Ярс.
Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС

Они будут загружены в шахтные пусковые установки

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Поставка межконтинентальных баллистических ракет для ракетных комплексов "Ярс" Козельской дивизии спланирована до конца 2018 года, сообщили в четверг в Минобороны.

"До конца 2018 года в Козельскую ракетную дивизию спланирована поставка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" и загрузка их в шахтные пусковые установки в перевооружаемом ракетном полку", - сказали в военном ведомстве.

Козельское ракетное соединение - первое в Ракетных войсках стратегического назначения, которое перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования.

За последние годы поставка ракетного комплекса "Ярс" позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования, отметили в Минобороны.

По данным открытых источников, в настоящее время на вооружении дивизии стоят ракетные комплексы шахтного базирования УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО SS-19 mod.1 Stiletto). На конец 2017 года в составе дивизии два ракетных полках и 20 шахтных пусковых установок.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев сообщал, что в 2017 году на комплекс "Ярс" будут переоснащены четыре ракетных полка в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях.
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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