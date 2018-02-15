Арктические ЗРК "Тор-М2ДТ" успешно завершили стрельбовые испытания
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ЗРК «Тор-М2ДТ» на подготовке к параду 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Источник: http://sadko.biz/
В будущем комплекс пройдет климатические испытания и проверку возможности перевозки воздушным транспортом
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Стрельбовые испытания опытного образца арктического зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2ДТ" успешно завершены на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Сегодня на полигоне Капустин Яр успешно завершены стрельбовые испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ", разработанного на шасси двухзвенного тягача для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера. Стрельбы производились для оценки точности наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью. Боевая стрельба выполнялась одной боевой машиной в сложной мишенной обстановке, в условиях помех одновременно по двум находящимся в воздухе мишеням, имитирующим крылатые ракеты", - сказали в военном ведомстве.
Теперь комплексу предстоит пройти климатические испытания и проверку возможности перевозки воздушным транспортом. "По завершении государственных испытаний и принятии на вооружение поставка первого дивизионного комплекта будет произведена в одно из соединений Северного флота", - добавили в министерстве.
В Минобороны отметили, что личному составу зенитного ракетного дивизиона предстоит пройти переучивание, провести боевое слаживание и выполнить боевые стыковочные стрельбы. "После успешного проведения всех указанных мероприятий, дивизион будет готов к выполнению задач по предназначению в сложных условиях Арктики и Крайнего Севера", - заключили в военном ведомстве.
ЗРК "Тор-М2" предназначен для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Комплекс способен защищать сухопутные соединения от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. Согласно договору между Ижевским электромеханическим заводом "Купол" и машиностроительной компанией "Витязь", опубликованному на сайте госзакупок, опытно-конструкторские работы по разработке его модификации для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера будут проведены с 2015 по 2020 год. Новая версия ЗРК должна быть установлена на шасси двухзвенного гусеничного тягача ДТ-30ПМ-Т1 (ДТ - двухзвенный тягач).
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15.02.2018
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