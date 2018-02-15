"Калашников" в 2017 г. увеличил выручку от продаж гражданской продукции на 56%
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Логотип Концерна "Калашников".
Источник: http://kalashnikovconcern.ru/
Ижевск. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Выручка концерна "Калашников" от продаж гражданской продукции в 2017 году увеличилась на 56%, сообщает пресс-служба концерна в четверг.
"В 2017 году "Калашников" нарастил долю выручки от гражданской продукции на 56%", - говорится в сообщении.
"Концерн "Калашников" уделяет особое внимание диверсификации выпускаемой продукции, в частности, расширяя свои компетенции в области судостроения, беспилотной авиации и наземной техники", - отмечает также пресс-служба.
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15.02.2018
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