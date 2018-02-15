Созданный США самый дорогой в мире авианосец оказался непригодным



Авианосец Gerald R. Ford (CVN 78), выведенный в реку Джеймс-Ривер.

Источник: Facebook Авианосец Gerald R. Ford (CVN 78), выведенный в реку Джеймс-Ривер.Источник: Facebook

Во время тестирования новейшего американского суперавианосца CVN-78 "Джеральд Форд" было выявлено множество проблем с кораблем. Об этом пишет издание Task and Puprose.

Согласно отчету Управления советника главы Минобороны США по тестированию и диагностике вооружений, у авианосца обнаружили проблемы с электромагнитными катапультами, аэрофинишерами, подъемниками оружия и радаров. Это ставит под угрозу выполнение даже базовых функций, для выполнения боевых задач CVN-78 непригоден.

Основываясь на этом, специалисты обратились к министру обороны США Джеймсу Мэттису с требованием перенести ударные испытания авианосцев до 2024 года. К этому времени будет сдан второй корабль серии — авианосец CVN-79 "Джон Кеннеди".

Контракт на постройку нового авианосца заключили в 2004 году, официальная закладка состоялась в 2009-м, спуск на воду произошел в 2013 году. На его создание потратили 12,9 миллиарда долларов. Изначально его планировалось передать флоту в 2014 году, но сдали в 2017-м. Пентагон планирует построить от 10 до 12 авианосцев типа "Форд".