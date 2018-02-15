"Вертолеты России" готовы организовать в следующем году в Улан-Удэ производство региональных самолетов ТВС-2ДТС



Цельнокомпозитный самолёт ТВС-2ДТС разработки ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина" в первом полете. Ельцовка (Новосибирск), 10.07.2017. Фюзеляж неокрашен.

Источник: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net Цельнокомпозитный самолёт ТВС-2ДТС разработки ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина" в первом полете. Ельцовка (Новосибирск), 10.07.2017. Фюзеляж неокрашен.Источник: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net

Арсеньев (Приморский край). 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Вертолеты России" готовы наладить в Улан-Удэ производство самолетов для региональной авиации, сообщил "Интерфаксу-АВН" глава холдинга Андрей Богинский.

"Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России", безусловно, обладает всеми компетенциями для успешной реализации проекта по выпуску самолета региональной авиации ТВС-2ДТС. Тем более, что разработчик самолета, СибНИИА (Сибирский научно-исследовательский институт авиации, - "ИФ-АВН"), ранее также высказывал пожелание - организовать его выпуск именно в Улан-Удэ", - заявил А.Богинский.

По его словам, в следующем году на территории У-УАЗ может быть развёрнуто производство самолетов ТВС-2ДТС.

"С 2021 по 2025 годы завод может поставлять для нужд региональной авиации не менее 200 машин в год", - сказал гендиректор "Вертолетов России".

А.Богинский отметил, что эксплуатантом этих самолетов может стать одна из региональных авиакомпаний.

Новый самолет ТВС-2ДТС станет заменой активно используемым сегодня региональной авиацией самолетам Ан-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году. Самолет планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, оказания экстренной медицинской помощи, выполнения сельскохозяйственных работ, а также работ по тушению лесных пожаров.