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"Вертолеты России" готовы организовать в следующем году в Улан-Удэ производство региональных самолетов ТВС-2ДТС

16.02.2018 Интерфакс-АВН 36 0
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ТВС-2ДТС
Цельнокомпозитный самолёт ТВС-2ДТС разработки ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина" в первом полете. Ельцовка (Новосибирск), 10.07.2017. Фюзеляж неокрашен.
Источник: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net

Арсеньев (Приморский край). 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Вертолеты России" готовы наладить в Улан-Удэ производство самолетов для региональной авиации, сообщил "Интерфаксу-АВН" глава холдинга Андрей Богинский.

"Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России", безусловно, обладает всеми компетенциями для успешной реализации проекта по выпуску самолета региональной авиации ТВС-2ДТС. Тем более, что разработчик самолета, СибНИИА (Сибирский научно-исследовательский институт авиации, - "ИФ-АВН"), ранее также высказывал пожелание - организовать его выпуск именно в Улан-Удэ", - заявил А.Богинский.

По его словам, в следующем году на территории У-УАЗ может быть развёрнуто производство самолетов ТВС-2ДТС.

"С 2021 по 2025 годы завод может поставлять для нужд региональной авиации не менее 200 машин в год", - сказал гендиректор "Вертолетов России".

А.Богинский отметил, что эксплуатантом этих самолетов может стать одна из региональных авиакомпаний.

Новый самолет ТВС-2ДТС станет заменой активно используемым сегодня региональной авиацией самолетам Ан-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году. Самолет планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, оказания экстренной медицинской помощи, выполнения сельскохозяйственных работ, а также работ по тушению лесных пожаров.
15.02.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
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Ан-2
ТВС-2
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Вертолеты России
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