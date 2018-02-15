Подписан контракт на поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35
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Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С во время учебно-тренировочных полетов авиационного истребительного полка на военном аэродроме Центральная Угловая.
Источник: ТАСС/Юрий Смитюк
Джакарта. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник в Джакарте.
"Контракт на Су-35 подписан", - сказал он.
Ранее сообщилось, что Россия и Индонезия досогласовывали отдельные технические аспекты контракта на поставку 11 истребителей.
Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.
Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.
"Это означает, что мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары. Эти вопросы согласовываются", - сказал ранее "Интерфаксу" директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.
Он заявлял, что Индонезия может поставить каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта.
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15.02.2018
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