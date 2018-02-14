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Сирия: Турция бросает в бой модернизированные танки

16.02.2018 Вестник Мордовии 45 0
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Модернизированные танки M60T турецкой армии готовятся принять участие в боевых действиях. Колонна бронетехники следует к контролируемому курдами Африну.

Фото: twitter.com/ssysfakb, savunmasanayi.org

По данным военного эксперта Юрия Лямина, на появившихся в Сети фотографиях представлены не обычные M60T, а боевые машины, которые сравнительно недавно были модернизированы по программе "Firat".

Фото: twitter.com/ssysfakb, savunmasanayi.org

"Танк получил поднимаемую камеру кругового обзора, датчики лазерного облучения и самое главное - дистанционно-управляемую турель с автоматическим гранатометом или пулеметом", - пояснил Лямин.

Данная модернизация, по всей видимости, была проведена исходя из опыта боевого применения этих танков в Сирии в 2016 году. Тогда, по разным данным, было уничтожено и повреждено около двух десятков машин американского производства, модернизированных при помощи Израиля.


Дмитрий Лемешко
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Израиль
Сирия
США
Турция

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