Владимир Путин и король Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества в сфере ВТС
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Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев
ЦАМТО, 15 февраля. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сотрудничества в военно-технической сфере, сообщила пресс-служба Кремля.
"В русле договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита короля Саудовской Аравии в Россию в октябре 2017 года, обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и военно-технической сферах", – говорится в сообщении.
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15.02.2018
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