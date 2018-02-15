Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Владимир Путин и король Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества в сфере ВТС

16.02.2018 ЦАМТО 39 0
0
Понравилась новость?
 0
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с федеральным канцлером ФРГ Ангелом Меркель. 2 мая 2017
Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев

ЦАМТО, 15 февраля. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сотрудничества в военно-технической сфере, сообщила пресс-служба Кремля.

"В русле договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита короля Саудовской Аравии в Россию в октябре 2017 года, обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и военно-технической сферах", – говорится в сообщении.
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.02 01:00
  • 4
"Корова" на автопилоте. Что известно о новом тяжелом вертолете Ми-26Т2В
  • 16.02 00:54
  • 39
Иран надеется, что Россия как можно скорее решит вопрос о поставке SSJ-100
  • 16.02 00:17
  • 13
Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего
  • 15.02 23:32
  • 1
Вертолеты Ми-24 под Калининградом уничтожили колонны техники и укрепления "противника"
  • 15.02 23:04
  • 1
Путин демонстрирует силу
  • 15.02 22:42
  • 1
Источник: делегация РФ вернулась из Индонезии, но контракта на поставку Су-35 пока нет
  • 15.02 22:31
  • 5
РКК «Энергия» предупредила о скором конце монополии России в космосе
  • 15.02 21:31
  • 4
Британские военные рассказали о способных "остановить Россию" танках
  • 15.02 21:27
  • 2
Шаманов высказался за государственное регулирование частных военных компаний
  • 15.02 20:39
  • 25
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 15.02 20:38
  • 18
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 15.02 20:18
  • 8
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 15.02 19:43
  • 67
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 15.02 18:48
  • 6265
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.02 17:47
  • 3
Шутки плохи: Украине посоветовали не трогать МиГи
другие обсуждаемые темы