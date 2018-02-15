Владимир Путин и король Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества в сфере ВТС



Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев

ЦАМТО, 15 февраля. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сотрудничества в военно-технической сфере, сообщила пресс-служба Кремля.

"В русле договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита короля Саудовской Аравии в Россию в октябре 2017 года, обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и военно-технической сферах", – говорится в сообщении.