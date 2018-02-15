Командующий войсками ЮВО на совещании в Каспийске обсудил планы развития инфраструктуры КФл
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Александр Дворников.
Источник: Иван Егоров/РГ
ЦАМТО, 15 февраля. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников провел совещание в Каспийске, обсудив планы развития инфраструктуры Каспийской флотилии (КФл) в Дагестане.
В совещании, помимо командования объединения, приняли участие представители администрации республики, военно-строительного комплекса МО РФ и проектирующих организаций.
А.Дворников заслушал доклады специалистов о принятых решениях по вводу в строй новых объектов инфраструктуры на территории базирования флотилии. В ходе обсуждения выступлений специалистов были уточнены планы начала строительных и ремонтных работ, а также подготовки проектов будущих объектов причальной зоны.
Командующий войсками ЮВО потребовал организовать ежедневный контроль выполнения спланированных работ, а также обеспечить тесное взаимодействие со строительными организациями с целью качественного оборудования служебных помещений в соответствии с современными требованиями размещения военнослужащих.
В текущем году на территории военного городка в Каспийске будут отремонтированы и сданы в эксплуатацию четыре солдатских общежития, столовая, завершено строительство офицерского клуба и учебно-тренировочного комплекса.
В ходе рабочей поездки в соединения и части Каспийской флотилии, командующий войсками ЮВО проверил организацию повседневной деятельности соединения, а также выполнение задач боевого дежурства зенитным ракетным дивизионом соединения ПВО 58-й общевойсковой армии.
В рамках программы перевооружения войск округа на новые образцы вооружения и военной техники новейший зенитный ракетный комплекс Бук-М3, заступил на боевое дежурство в Дагестане, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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15.02.2018
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