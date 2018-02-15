Грузовой корабль "Прогресс МС-08" пристыкуется к МКС



Международная космическая станция (МКС).

Источник: © NASA/Crew of STS-132 Международная космическая станция (МКС).Источник: © NASA/Crew of STS-132

Корабль должен причалить к служебному модулю "Звезда" в автоматическом режиме

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-08" состыкуется с Международной космической станцией (МКС) после двухсуточного полета вокруг Земли. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Стыковка грузового корабля "Прогресс МС-08" с орбитальной станцией произойдет в 13:43 мск ", - сказали в ЦУПе. Там добавили, что "грузовик" должен причалить к служебному модулю "Звезда" в автоматическом режиме.

Ракета-носитель"Союз-2.1а" с транспортным грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-08" стартовала с космодрома Байконур 13 февраля в 11:13 мск. "Прогресс" летит к станции по классической двухсуточной схеме (время полета около 50 часов). Он должен доставить на МКС 1390 кг сухих грузов, 640 кг топлива, 420 кг воды, а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах, научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля, причем впервые по новой короткой двухвитковой схеме (полет к станции занимает всего 3,5 часа), однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. Как сообщил ТАСС директор по качеству Роскосмоса Калиновский, причиной автоматической отмены старта стала неисправность бортового компьютера "Союз 2.1а".

На сегодняшний день уже отработана и часто используется другая короткая схема полета - четырехвитковая, когда время полета корабля к станции составляет около шести часов. Ее используют как грузовые "Прогрессы", так и пилотируемые космические корабли "Союз" с космонавтами на борту. Двухвитковую схему теперь отработают на следующем грузовом корабле "Прогресс МС-09", который отправится в космос 10 июля.