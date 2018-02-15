Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Госдуме ответили на просьбу НАТО "прозрачнее" размещать "Искандеры"

16.02.2018 РИА Новости 34 0
0
Понравилась новость?
 0
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не обязана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что он не видит оснований для такого обмена данными, так как "реальных" действий со стороны альянса для начала конструктивного диалога нет. "НАТО действует опять же по своим двойным стандартам, на словах говоря одно, а на деле организуя совсем другое", - считает Швыткин.

Он отметил, что действия Россия, в отличие от США, не противоречат нормам международного права.

"При этом наше право (решать - Прим. ред.), где располагать ("Искандеры" - Прим. ред.), в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства, но при неукоснительном соблюдении норм международного права", - отметил депутат.

В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к транспарентности в вопросе размещения "Искандеров".

В начале февраля в нижней палате парламента подтвердили, что Россия разместила комплексы "Искандер" в Калининградской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

Базирование ракетного комплекса в Калининградской области произошло на фоне усиления группировки НАТО в Прибалтике. В октябре Минобороны сообщило, что альянс развернул у российских границ целую дивизию вооруженных сил. Например, в Польше дислоцируются уже две американских бронетанковых бригады.

В НАТО уже не раз заявляли, что обеспокоены передислокацией "Искандеров" под Калининград. В Москве в ответ на это отмечали, что Россия делает все необходимое, чтобы обезопасить себя на фоне экспансии альянса в сторону ее границ. При этом глава МИД Сергей Лавров напомнил, что, в отличие от США, Москва размещает оружие на своей территории.
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Искандер
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.02 01:00
  • 4
"Корова" на автопилоте. Что известно о новом тяжелом вертолете Ми-26Т2В
  • 16.02 00:54
  • 39
Иран надеется, что Россия как можно скорее решит вопрос о поставке SSJ-100
  • 16.02 00:17
  • 13
Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего
  • 15.02 23:32
  • 1
Вертолеты Ми-24 под Калининградом уничтожили колонны техники и укрепления "противника"
  • 15.02 23:04
  • 1
Путин демонстрирует силу
  • 15.02 22:42
  • 1
Источник: делегация РФ вернулась из Индонезии, но контракта на поставку Су-35 пока нет
  • 15.02 22:31
  • 5
РКК «Энергия» предупредила о скором конце монополии России в космосе
  • 15.02 21:31
  • 4
Британские военные рассказали о способных "остановить Россию" танках
  • 15.02 21:27
  • 2
Шаманов высказался за государственное регулирование частных военных компаний
  • 15.02 20:39
  • 25
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 15.02 20:38
  • 18
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 15.02 20:18
  • 8
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 15.02 19:43
  • 67
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 15.02 18:48
  • 6265
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.02 17:47
  • 3
Шутки плохи: Украине посоветовали не трогать МиГи
другие обсуждаемые темы