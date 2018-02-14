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Раскрыта причина аварии во время пуска Falcon Heavy

15.02.2018 Lenta.ru 201 0
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Старт ракеты Falcon Heavy
Старт ракеты Falcon Heavy.
Источник: Thom Baur/Reuters

Основатель SpaceX Илон Маск объяснил причину падения основного разгонного блока Falcon Heavy. Об этом пишет Space.com.

"Была нехватка жидкости для зажигания двух внешних двигателей. — пояснил Маск. — Решение этой проблемы очевидно". Также предприниматель рассказал о планах по строительству третьей плавучей платформы.

SpaceX первой в мире за последние 30 лет разработала и запустила 6 февраля сверхтяжелый носитель. Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени тяжелой ракеты Falcon 9. Боковые блоки успешно вернулись на землю, однако центральный рухнул в 100 метрах от плавучей платформы.

Запуск состоялся 6 февраля в 23:45 по московскому времени во Флориде. В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. Ее максимальная грузоподъемность — почти 64 тонны, на Марс ракета сможет доставить около 17 тонн груза. В качестве тестовых испытаний Илон Маск отправил на гелиоцентрическую орбиту автомобиль Tesla Roadster. По его словам, это было сделано "ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например блок из бетона, или кусок стали, или что-то в этом роде".
14.02.2018
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