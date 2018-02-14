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Раненые российские наемники вернулись из Сирии

15.02.2018 Lenta.ru 692 0
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Больница
Больница.
Источник: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В больницы Москвы и Санкт-Петербурга доставлены россияне, которые пострадали в результате американского удара под Дейр-эз-Зором, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на одного из руководителей незарегистрированной партии "Другая Россия" Александра Аверина.

По его данным, 7 февраля в результате американского удара в Сирии погиб активист партии, москвич Кирилл Ананьев — в районе удара оказались две роты из четырех "негосударственных военизированных формирований". "Они действительно отправились к нефтяному месторождению. Бойцы были все обстрелянные, прошедшие через войны, профессионалы. Сколько людей погибло, пока трудно сказать", — сообщил лидер партии Эдуард Лимонов.

По данным "Коммерсанта", в результате американского удара под Дейр-эз-Зором погибли 11 граждан России. Источники газеты отметили, что заказчиками атаки стали сирийские бизнесмены, близкие к Асаду, которые были не согласны с российским командованием. Таким образом, потери России во время атаки 7 февраля могут оказаться крупнейшими за время операции в Сирии.

Американская авиация 7 февраля ударила по сирийским правительственным силам, которых поддерживали бойцы российских частных военных компаний. Правительственные войска в районе населенного пункта Хишам атаковали бойцов "Демократических сил Сирии" — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. Они запросили поддержку с воздуха. По оценкам США, погибли более 100 наступавших солдат.
14.02.2018
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Страны
Россия
Сирия
США

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