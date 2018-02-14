Индия выделяет $2,4 млрд на стрелковое оружие



Индийские солдаты.

Источник: defenseworld.net Индийские солдаты.Источник: defenseworld.net

Индийская армия получит новые автоматы, пулемёты и снайперские винтовки. Вчера, 13 февраля, портал defenseworld.net сообщил о том, что Совет оборонных закупок (Defence Acquisition Council, DAC) при Минобороны Индии согласовал выделение $2,4 млрд на новое стрелковое оружие.

Закупка нового оружия будет проходить по процедуре Fast Track Procedure (FTP), которая подразумевает проведение тендера и определения победителя в течение года после подачи запроса о предоставлении предложений. В военном ведомстве указывают, что новое стрелковое вооружение предназначено в первую очередь для подразделений, дислоцированных в приграничных районах.

В военном ведомстве не раскрывают объёмы предстоящих закупок, указывая лишь выделенные суммы. Так, на автоматы, которые будут производить завод Ordnance Factory и "частные индийские предприятия", планируется потратить $1,9 млрд. Закупка лёгких пулемётов обойдётся военному бюджету в $283 млн, снайперских винтовок — в $152 млн.

Минобороны Индии не называет модели закупаемого оружия. При этом в мае прошлого года израильская компания IWI и индийская Punj Lloyd объявили о постройке в Маланпере (штат Мадхья-Прадеш) оружейного завода. На новом совместном предприятии планируется производить винтовки X95, Tavor и Galil, а также пулемёты Negev. Компания IWI неоднократно заявляла о том, что оружие, произведённое в Индии, будет поставляться на экспорт, при этом основным заказчиком станет Минобороны Индии, которое в настоящее время ищет замену винтовкам INSAS.