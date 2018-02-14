"Стратосферная крепость" выдержала удар молнии



Повреждённый хвост бомбардировщика B-52 Stratofortress.

Источник: businessinsider.com Повреждённый хвост бомбардировщика B-52 Stratofortress.Источник: businessinsider.com

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress подтвердил своё название. Вчера, 13 февраля, портал businessinsider.com сообщил о том, что в ходе учебного полёта этот самолёт выдержал попадание молнии.

Происшествие случилось ещё 19 декабря прошлого года, но известно о нём стало только сейчас. Во время учебного полёта при заходе на посадку на авиабазу "Барксдейл" (штат Луизиана) экипаж бомбардировщика услышал громкий звук в области хвоста, но благополучно приземлился.

При осмотре самолёта, который входит в состав 93-й бомбардировочной эскадрильи ВВС США, в хвостовой части обнаружилась дыра размером в человеческий рост. В ходе осмотра повреждений было определено, что они вызваны попаданием молнии. При этом хвост самолёта не подлежал ремонту, и его заменили, установив другой, снятый со списанного B-52.

B-52 Stratofortress — стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный компанией Boeing и поступивший на вооружение ВВС США в 1955 году. За время производства (с 1952 по 1962 год) было выпущено 744 самолёта, из которых более 60 сегодня находятся в боеспособном состоянии. Известно, что Минобороны США планирует использовать их до 2040 года.