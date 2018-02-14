Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Стратосферная крепость" выдержала удар молнии

15.02.2018 Warspot 201 0
0
Понравилась новость?
 0
B-52 Stratofortress.
Повреждённый хвост бомбардировщика B-52 Stratofortress.
Источник: businessinsider.com

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress подтвердил своё название. Вчера, 13 февраля, портал businessinsider.com сообщил о том, что в ходе учебного полёта этот самолёт выдержал попадание молнии.

Происшествие случилось ещё 19 декабря прошлого года, но известно о нём стало только сейчас. Во время учебного полёта при заходе на посадку на авиабазу "Барксдейл" (штат Луизиана) экипаж бомбардировщика услышал громкий звук в области хвоста, но благополучно приземлился.

При осмотре самолёта, который входит в состав 93-й бомбардировочной эскадрильи ВВС США, в хвостовой части обнаружилась дыра размером в человеческий рост. В ходе осмотра повреждений было определено, что они вызваны попаданием молнии. При этом хвост самолёта не подлежал ремонту, и его заменили, установив другой, снятый со списанного B-52.

B-52 Stratofortress — стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный компанией Boeing и поступивший на вооружение ВВС США в 1955 году. За время производства (с 1952 по 1962 год) было выпущено 744 самолёта, из которых более 60 сегодня находятся в боеспособном состоянии. Известно, что Минобороны США планирует использовать их до 2040 года.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
Boeing

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.02 13:06
  • 26
Ракетные "Квадраты" приняли участие в охоте на F-16I Sufa в Сирии
  • 15.02 13:03
  • 52
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 15.02 12:56
  • 7
Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего
  • 15.02 12:51
  • 3
Армения может попасть под американские санкции из-за оружейных сделок с Россией - СМИ
  • 15.02 12:31
  • 2
Сирийский бумеранг
  • 15.02 11:50
  • 2
Раскрыта цель разбомбленных в Сирии российских наемников
  • 15.02 11:36
  • 5
ААК "Прогресс" в 2018-2019 годах произведет около 50 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 15.02 11:09
  • 5
Раскрыта стоимость космодрома "Морской старт"
  • 15.02 10:54
  • 25
Проведены испытания модернизированной противоракеты ПРС-1М, которая заменит состоящие на вооружении 53Т6
  • 15.02 10:26
  • 47
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 15.02 10:15
  • 1
Серийное производство новой версии вертолета Ми-26 начнется в 2019 году
  • 15.02 10:13
  • 1
Зенитные комплексы отразили атаку
  • 15.02 10:10
  • 2
РКК «Энергия» предупредила о скором конце монополии России в космосе
  • 15.02 10:00
  • 3
Британские военные рассказали о способных "остановить Россию" танках
  • 15.02 07:54
  • 6
Производство авианосцев в Китае и Индии неотделимо от России? Российские специалисты врут
другие обсуждаемые темы