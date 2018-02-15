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Зенитные комплексы отразили атаку

15.02.2018 Известия.ru 420 1
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Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1"
Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1".
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC

Недавние инциденты в небе Сирии показали боеспособность ПВО арабской республики

В отражении недавних израильских налетов на цели в Сирии участвовали не только зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-200 и "Бук", но и зенитно-ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С". Основными целями систем советского и российского производства стали новейшие крылатые ракеты. По словам экспертов, в ходе недавних боев ПВО арабской республики продемонстрировала способность отражать массированные атаки и справляться с очень сложными целями.

Как рассказал "Известиям" источник в сирийском генштабе, 10 февраля силам ПВО страны пришлось отражать массированный удар с применением крылатых ракет воздушного базирования. Основными целями сирийских зенитчиков стали не самолеты, а запущенные вне пределов воздушного пространства страны ракеты "воздух-земля". Эту информацию "Известиям" подтвердили представители российского военного ведомства и оборонно-промышленного комплекса.

— В результате первого налета было уничтожено восемь из 11 обнаруженных израильских ракет, а при второй атаке из семи ракет — пять, — пояснил сирийский офицер. — Единственный самолет, вошедший в воздушное пространство страны, сбит нашим зенитно-ракетным комплексом.

Собеседник "Известий", однако, отказался уточнить, каким конкретно ЗРК был поражен упавший на территории Израиля многоцелевой истребитель F-16I Sufa. Он также не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что это был ЗРК С-200, но отметил, что в ходе налета 10 февраля все сирийские расчеты действовали самостоятельно. По словам офицера, этого не удалось бы добиться без оказанной ранее помощи российских специалистов, которые восстановили техническую готовность зенитных ракетных комплексов С-125, С-200 и "Бук", а также переподготовили сирийских военных.

Инцидент 10 февраля был не первым за последние несколько дней. Об этом "Известиям" сообщил источник в Генштабе Сирии, информацию подтвердили собеседники в российском военном ведомстве.

— 7 февраля самолеты ВВС Израиля, нарушив государственную границу Сирии, произвели пуск восьми ракет класса "воздух-земля" по зданию Национального научного центра в городе Саламия провинции Хама, — рассказал источник "Известий". — Тогда комплексами "Панцирь-С", С-200 и "Бук" было уничтожено шесть ракет. Оставшиеся две упали в районе Национального научного центра, не причинив существенного ущерба.

Как сообщили официальные представители минобороны Израиля, ситуация обострилась после того, как в районе четырех часов утра в субботу, 10 февраля, израильские военные засекли иранский беспилотник, прилетевший со стороны Иордании. Разведывательный БЛА был перехвачен ударным вертолетом Apache. Израильские ВВС предприняли воздушный рейд, чтобы уничтожить станцию управления дроном. Она находилась в глубине территории Сирии в пустыне — недалеко от города Пальмира.

В ходе налета сирийские силы ПВО оказали упорное сопротивление. Один из израильских F-16I Sufa был сбит зенитной ракетой (предположительно, комплекса С-200), но пилот и оператор вооружения успели катапультироваться. Один из членов экипажа получил серьезные ранения. Это был первый с 2006 года случай уничтожения израильского летательного аппарата огнем противника.

Как рассказал "Известиям" бывший командующий зенитно-ракетными войсками РФ генерал-лейтенант Александр Горьков, при отражении налетов 7 и 10 февраля ПВО арабской республики продемонстрировала высокую эффективность.

— Израиль использовал для удара крылатые ракеты. Это весьма сложные цели, выполняющие полет на небольшой высоте, — отметил эксперт. — Для их перехвата требуются не только подготовленные расчеты, но и централизованность, а также высокий уровень управления. Из 26 целей было перехвачено 19. Получается, что сирийская ПВО продемонстрировала эффективность, близкую к 0,8. А это очень высокий показатель.

Всего на вооружении сил ПВО Сирии стоят восемь дивизионов ЗРК С-200, поставлявшихся еще из СССР, и около 20 комплексов "Бук" различных модификаций. Последняя крупная партия из восьми "Буков" версии М2Э была передана Дамаску в 2011 году. ЗРК "Бук" позволяет поражать воздушные цели на дальности от 3 до 45 км и на высотах от 15 м до 25 км.

Кроме того, в 2013–2015 годах Россия поставила Дамаску свыше трех десятков ЗРПК "Панцирь", в том числе последней модификации С. Ракетное вооружение комплекса производит обстрел воздушных целей на дальности до 20 км и на высоте до 15 км. Пушечное — поражает самолеты, летящие на предельно малых высотах, вертолеты, внезапно появляющиеся из-за укрытий в ближней зоне, а также беспилотники и даже наземные цели.

Что касается F-16I Sufa ("буря" — в переводе с иврита), один из которых был сбит 10 февраля, то они начали поступать в ВВС Израиля в середине 2000-х годов. Главная задача этих двухместных многоцелевых самолетов — удары по хорошо защищенным объектам в глубине территории противника в условиях сильного противодействия ПВО. В арсенале этих машин — израильские крылатые ракеты "Далила", способные барражировать в заданном районе и поражать не только статичные, но и движущиеся цели.


Алексей Рамм, Николай Сурков
14.02.2018
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Страны
Израиль
Иордания
Иран
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
AH-64
F-16
С-125
С-200
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 3396
392
№1
15.02.2018 10:13
Оказывается, не всё так плохо, раз кроме Sufa крылаток понасшибали.
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